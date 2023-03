Zaragoza, a la cola entre las grandes ciudades en competitividad turística

Zaragoza siempre ha tenido como tarea pendiente el turismo. A pesar de que la media de pernoctaciones en la ciudad está subiendo en los últimos meses y que los datos muestran cierta recuperación con respecto a las cifras de visitantes prepandemia, la capital aragonesa es la última de las seis grandes urbes españolas en competitividad turística, según el informe Urbantur elaborado por Exceltur, una asociación en la que se agrupan las empresas más relevantes del sector. Además, la ciudad del Ebro ha bajado un puesto en el ranking general con respecto a 2016, cuando se hizo el anterior informe. Del puesto 13 ha pasado al 14.

Este estudio se elabora teniendo en cuenta una serie de indicadores que se distribuyen en seis principales pilares: la capacidad de atracción de la oferta de ocio en las ciudades, la capacidad de atracción de la oferta de negocios, los condicionantes del entorno urbano, la accesibilidad y la movilidad, la gobernanza y la gestión estratégica de las políticas de turismo y el desempeño y los resultados económicos.

Entre las cuestiones en las que Zaragoza no sale bien parada está la dotación presupuestaria que se destina a las políticas de turismo y también a la importancia que se le da dentro del organigrama del ayuntamiento, puesto que no existe una concejalía dedicada al Turismo. No obstante, y es algo que no tiene en cuenta el informe, la vicealcaldesa, Sara Fernández, es la que asume las competencias de turismo aunque el nombre no aparezca en el membrete de su área, Cultura y Proyección Exterior.

El informe de Exceltur sí que ha valorado positivamente los planes de la capital aragonesa para integrar a los turistas en el plan de movilidad de la ciudad, facilitando así sus desplazamientos, y también la apuesta del consistorio por a inversión en la mejora de los espacios públicos a través de la peatonalización, si bien en la ciudad la extensión de la cota cero no está suponiendo restringir el paso al vehículo privado de forma generalizada.

Entre otras cuestiones que penalizan a la capital aragonesa en este particular ranking, según el informe, está el no contar con una normativa específica sobre las viviendas de uso turístico.

Así, teniendo en cuenta todos estos parámetros, es como Zaragoza está en la cola de las seis grandes ciudades en cuanto a competitividad turística. El primer lugar del ranking lo ocupa Madrid, que ha sobrepasado a Barcelona con respecto al anterior informe. La capital catalana es la que más puntos pierde de la lista de 22 ciudades estudiadas a pesar de mantener el segundo puesto.

A las dos grandes capitales le siguen Valencia, Sevilla y Málaga, si bien si se incluyen ciudades menos población, a Zaragoza le superan también otras urbes como San Sebastián (cuarta en el ranking general), Palma de Mallorca, Bilbao, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Gijón y Córdoba.