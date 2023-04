Aleix Puig congregó el pasado 12 de abril en el Salón de Columnas del Edificio Caja Rural de Aragón a periodistas, empresarios e 'influencers' en la inauguración oficial del primer local de la cadena de hamburgueserías en Zaragoza. Narró los inicios de la marca y después los asistentes tuvieron la oportunidad de hacerle algunas preguntas y de probar una de las nueve hamburguesas de la carta.

Los orígenes de Vicio

Todo comienza cuando Aleix gana la séptima edición de 'Master Chef'. Este triunfo supuso un punto de inflexión en su carrera, pues ante todo no quería ser un cocinero al uso. "Además de cocinar, siempre he querido emprender. Creo que emprendedor se nace, aunque también se hace a lo largo del camino", dijo.

"Sales de Master Chef y toda España está esperando a ver qué haces, creen que eres cocinero pero realmente sólo llevas tres meses cocinando"

Aseguró que la pandemia le proporcionó el tiempo suficiente para tomar un nuevo rumbo, y además fue ahí cuando conoció al que hoy es su socio y cofundador de Vicio, Oriol de Pablo, de manera virtual. "La pandemia me dio esa pausa necesaria para pensar qué podía hacer con el impulso que me dio el programa. Ahí, conozco a mi socio, de la manera más virtual, a través de un mensaje que me dejó en Instagram, en esa bandeja que nadie abre. Fue un regalo de esos que te da la vida y que hay que aprovechar".

Su primera idea de negocio nada tenía que ver con las hamburguesas, pero sí con el servicio a domicilio. Tuvieron un primer intento fallido, que consistía en un servicio 'delivery'' de tapas, que cocinaba él mismo, desde tacos a rabo de toro. Sin embargo, afirmó, las tapas no eran algo que encajara demasiado con un negocio basado en el servicio a domicilio, o al menos ellos no supieron llevarlo, pues las críticas fueron horribles.

"Nos dimos cuenta de que los reyes del sector del 'delivery' son el sushi, las pizzas y las hamburguesas. Y en las hamburguesas vimos una oportunidad". Aleix explicó que las hamburguesas le parecieron la opción ideal porque le permitían hacer distintas elaboraciones introduciendo toques de la gastronomía nacional y que, además, son ideales para una posible expansión ya que gustan en todos los países del mundo, o en casi todos, y que se comen en cualquier época del año.

Calidad de producto, y mucho trabajo en la visión de la marca

Contó que prefería hacer una carta no demasiado larga, contar con una oferta reducida pero bien elaborada, con ingredientes frescos y de primera calidad. Por ello, las 'smash burguers' eran la opción ideal, ya que aporta un sabor y unos toques diferentes a la carne sin abusar en ingredientes. A partir de ahí, quisieron darle mucha importancia a la visión de la marca y a diferenciarse en la forma de comunicarse.

"Buscamos antes al director creativo y al director tecnológico que a los cocineros, basándonos en esos dos pilares para que el negocio funcionase."

Su primer local fue un "garaje" en Barcelona, con tres o cuatro cocineros, una experiencia que "fue esencial estar en el más puro barro", teniendo contacto directo con los repartidores, con los cocineros, con los problemas que surgían constantemente en las instalaciones de aquel local.

No se imaginaba ni mucho menos el crecimiento que iban a tener en dos años, llegando a facturar en 2022 casi 20 millones de euros, con locales tanto en Barcelona como en Madrid, y ahora en Zaragoza. Su idea es la de expandirse por más países del mundo, y a la pregunta de cuál sería su ciudad soñada para abrir un local, contestó: "Nueva York, sin duda. Es la ciudad referencia en el mundo, y más aún si hablamos de hamburguesas. Además, tiene que ser increíble despertarte una mañana y decirle a tu madre que vas a tener un local en Nueva York".

Respecto a la apertura de Vicio en Zaragoza el pasado viernes, contó que ha superado en un 200% las expectativas de ventas que tenían, y lo achaca al gran trabajo que realizan en redes, pues la gente de la ciudad ya conocía de sobra la marca antes de que aterrizara. Así pues, el periodo de adaptación de un negocio a una ciudad, de aproximadamente un mes, no está siendo necesario.

Por la noche, hubo más Vicio

Tras el acto más 'protocolario' tuvo lugar otro algo menos formal y con más invitados. En la misma sala, se reunieron cientos de invitados entre los que había periodistas, 'influencers', empresarios, amigos y conocidos de los fundadores de VICIO, y hasta algunos jugadores del primer equipo del Real Zaragoza y del Casademont.

Al final de la tarde fueron llegando los invitados, mientras una DJ pinchaba música variada y se ofrecían bebidas y, cómo no, hamburguesas y patatas de VICIO. Después, hubo una actuación en directo de la cantante de género urbano Aleesha, intérprete de canciones como 'Angelito' junto a Recycled J o 'ESO', su último gran éxito, y la fiesta continuó hasta algo más de la media noche.

Sin duda, un gran día para los miembros y fundadores de la marca, que han querido hacerse notar en su llegada a la ciudad.