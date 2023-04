Dice la Real Academia Española de la lengua que tránsfuga es aquella "persona que abandona una organización política, empresarial o de otro género para pasarse a otra generalmente contraria". Una definición que este viernes se ha utilizado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza a conveniencia. Porque una bancada y otra han hecho una interpretación bien distinta de este término en una acalorada sesión extraordinaria en la que el pleno ha ratificado el pacto antitransfuguismo gracias a la abstención de Vox y sorpresa del PP, se ha solicitado el cese de los seis exconcejales de Cs y en la que el PSOE ha amenazado a la candidata del PP al consistorio, Natalia Chueca, con llevarla a los tribunales por afirmar que gobiernan en Huesca gracias a un tránsfuga de Cs.

El primero en abrir fuego en el salón de plenos ha sido el concejal del PSOE, Alfonso Gómez Gámez, que ha instado al alcalde, Jorge Azcón, a que "proceda a cumplir con el pacto antitransfuguismo y cese del Gobierno de manera inmediata" a los ex de Cs. Una petición que el primer edil ha dejado claro que no va a ejecutar y menos a un mes de las elecciones pese a que el pleno ha ratificado el pacto. La moción del PSOE ha salido adelante gracias a la abstención de Vox, que, según ha explicado su portavoz, Julio Calvo, ha optado por la abstención porque su formación no respaldó este pacto.

Precisamente, la cercanía de las elecciones ha marcado el tono de un debate en el que los ex concejales de Cs han defendido su continuidad en el gobierno municipal "por responsabilidad" y han enumerado a conciencia y en repetidas ocasiones las listas municipales en las que aparecen ex de la formación naranja (y el PAR) en las listas del PSOE.

"Cuando hablamos de transfuguismo, hablamos de personas que cambian mayorías. Mírese el pacto porque en este caso no se cumple", ha asegurado la ahora concejala no adscrita Cristina García, que ha dicho que "ni se siente tránsfuga" ni ha cambiado sus ideales. "Es mi expartido el que cambió en su momento", ha apuntado.

"Transfuguismo selectivo"

La concejala María Antoñanzas ha acusado al PSOE de convocar este pleno extraordinario para "convertir al salón de plenos en un mitin" y de tener una "falsa moralidad de quita y pon". "Su transfuguismo es selectivo porque callan las incorporaciones a sus listas de concejales de Cs y el PAR que siguen en su puestos en Mediana de Aragón o Vistabella", les ha espetado Antoñanzas.

Para Javier Rodrigo, el PSOE "está intentado crear una cortina de humo" mientras "hay personas que anteponen sus principios a cualquier tipo de siglas". Por su parte, Carmen Herrarte, que ya renunció a todos su cargos el pasado verano, ha justificado su cambio de siglas al PP argumentando que "hay veces que hay que cambiar de partido por el bien de los principios y no de los principios por el bien del partido".

Una vez más, la concejala ha tenido que sacar a colación un tema que nada tenía que ver con el debate y ha cargado contra el PSOE por apoyar el impulsar la ley de solo sí es sí interpelando directamente a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, que no ha intervenido en la sesión. "Hay niñas que cuando salen del colegio se encuentran a un salvaje que las empuja contra la pared, les pega una paliza, las viola y las deja en un charco. Algunas han denunciado y han conseguido condenas y ustedes aquí han defendido la ley si o si mientras los violadores han conseguido rebajas de pena. Ranera, cuando su hijo les pregunta por eso, ¿Qué le dice? ¿Qué le dice después ser la defensora de que se suelten violadores?".

El concejal no adscrito y número 4 de las listas del PP en el ayuntamiento, Víctor Serrano, ha asegurado tener "la conciencia bien tranquila" y ha acusado el PSOE de buscar "el enfrentamiento". "La señora Ranera y el señor Lambán no son absolutamente nadie para etiquetarnos y no tienen ninguna legitimidad para hablar de ética política. Son como los demás, no son seres superiores, y no tiene más que principios intercambiables , mentiras rocambolescas e insultos cotidianos".

La vicealcaldesa y número 2 en las listas del PP al consistorio, Sara Fernández, que ha dicho que "no tiene que justificar sus decisiones", ha recordado que "en las listas del PSOE de las elecciones del 28M hay 13 concejales, alcaldes y alcaldesas de Cs, algunos que se han dado de baja y otros que no". "Tienen una doble vara de medir y si tuvieran un poco de decencia se mirarían de puertas para dentro y no vendrían aquí a insultar".

El PSOE mira a los tribunales

Explicaciones dadas, desde el PSOE, Gómez Gámez ha amenazado a Natalia Chueca con llevar a los tribunales por haber afirmado que el PSOE "compró" el votó de un concejal de Cs en Huesca para que el socialista Luis Felipe alcanzara la Alcaldía. Unas declaraciones que ha ratificado el alcalde durante la sesión de hoy. "El mayor caso de transfuguismo lo ha hecho el PSOE comprando un voto en el Ayuntamiento de Huesca", ha afirmado Azcón.

Pero no ha sido a él a quien se ha dirigido el PSOE, ha únicamente ha dirigido a Chueca. "Es un delito electoral y puede afrontar responsabilidades penales", le ha avisado Gómez Gámez, que más tarde ha puntualizado que las palabras de la conservadora, en todo caso, serían "susceptibles de de una acción penal".

Para los socialistas nada tiene que ver que haya concejales o alcaldes de Cs en las listas del PSOE de varios municipios con lo que ha ocurrido en el ayuntamiento. "Quieren comparar a un concejal de un pueblo con que todos los concejales de todo un grupo municipal se vayan y dejen el grupo cerrado a cal y canto. Esto no había pasado nunca", ha afirmado Gómez Gámez.

El caso Rivarés

Para el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, "parecería una evolución lógica pasar de partidos más antiguos a otros más nuevos" pero es "menos lógico ir de Cs al PP". Una situación que, ha dicho, se viene repitiendo desde 2021, "tras la moción de censura en Murcia, cuando el PP se salió del pacto antitransfuguismo y se ha dedicado a absorber a concejales de Cs".

Según Pedro Santisteve, de ZeC, la "desaparición" de un proyecto como el de Cs significa que una "derecha civilizada con principios y alguna claridad con el pasado democrático se va al traste abriendo el espacio reaccionario que representa Azcón".