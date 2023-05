En ocasiones hay que leer entre líneas para entender lo que quieren decir los políticos cuando hablan. Y en otras simplemente hay que saber que los mensajes y eslóganes no quieren decir nada. Pero en el caso de Cs y el lema que ha escogido para su campaña en Zaragoza la intención está clara. 'Por lealtad', reza el cartel en el que aparece el candidato de la formación naranja a la Alcaldía de Zaragoza, Daniel Pérez Calvo, quien ha presentado la campaña junto con el presidente del partido en Aragón, Carlos Ortas, y la portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas.

"Dani Pérez no se vende por un cargo. Dani Pérez está dando la cara por su ciudad. Y eso es lo que necesitamos. No a los que cambian de chaqueta cada 24 horas", ha dicho Arrimadas cuando ha sido preguntada por la desbandada de los concejales de Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza. "Aquí por lealtad está nuestro candidato", ha añadido, si bien de Cs no solo se han ido los cargos públicos, sino también un buen número de militantes.

La expresidenta de la formación naranja ha alabado el papel que ha tenido Cs tanto en el Gobierno municipal de la capital aragonesa como en la oposición en las Cortes de Aragón. Eso sí, ha defendido Arrimadas que los méritos conseguidos en Zaragoza no se han debido a los ediles que les han representado en el consistorio, sino al partido, "que con sus recursos y con su empuje" ha hecho que se inicien una serie de proyectos "que no se habían iniciado y que estaban en un cajón".

"Ni cantos de sirena, ni encuestitas, ni mensajitos, ni voto útil. Cs está aquí, Cs vive, Cs resiste y resiste muy bien" Daniel Pérez Calvo - Candidato de Cs a la Alcaldía de Zaragoza

"Este es el partido que va a seguir siendo decisivo y este es el partido que encabeza en Zaragoza Dani Pérez, que está aquí por lealtad a sus ideas, a su proyecto y a su ciudad", ha insistido Arrimadas. Y por si las pullas hacia sus excompañeros no habían sido suficientes, la portavoz naranja ha añadido: "Este es el partido de los leales, de los valientes, de los luchadores, de los que saben que hay que poner por delante su ciudad que su carguito, y por eso no todo vale para estar en Cs".

En la presentación de su campaña, Pérez Calvo ha defendido la necesidad de que Cs sea decisivo para que el Gobierno municipal no se convierta en una "moneda de cambio" para el PP y el PSOE. "No voy a permitir que Zaragoza se ponga de rodillas", ha dicho, y ha mencionado a Teruel Existe porque se centra "exclusivamente en su provincia", lo que podría restar oportunidades de inversión a la capital aragonesa si los populares o los socialistas los necesitan para gobernar en Pignatelli.

"Seremos decisivos, que nadie lo dude", ha aventurado Pérez Calvo. "Ni cantos de sirena, ni encuestitas, ni mensajitos, ni voto útil. Cs está aquí, Cs vive, Cs resiste y resiste muy bien. Vamos a ser el partido de referencia y el que va a dar la gran noticia de la llegada de la estabilidad y la tranquilidad", ha confiado el candidato naranja.

Sobre posibles pactos tras el 28M, Pérez Clavo ha asegurado que no van a darle "un portazo" a nadie "salvo a todo aquel que venga a proponerme que venda mi ciudad a cambio de otro tipo de intereses". Ni a los populares han descartado como socios tras haber fichado a varios miembros de Cs. "No pensamos en el quién sino en el para qué. No tenemos prejuicios. Habrá gente que pensará que después de lo que nos ha hecho el PP... Sí, realmente el PP se ha portado con nosotros como el peor socio posible pero somos como somos y para nosotros el interés es el de Zaragoza y los zaragozanos", ha dicho Pérez Calvo.

Cs no quiere pintar un mapa

Por su parte, Arrimadas también se ha mostrado confiada en que Cs conseguirá representación en el Ayuntamiento de Zaragoza, para lo que deberán conseguir más del 5% de los votos en el municipio. "La llave va a estar en el centro, en el partido liberal, en el partido que más se parece a los aragoneses y los zaragozanos, en el partido sensato, optimista y currante", ha afirmado.

En su opinión, los candidatos del PP y del PSOE solo quieren ganar para demostrar en Madrid ante "sus jefes" que han logrado "pintar de azul o de rojo" el mapa de Zaragoza o de Aragón. Cs, en cambio, según Arrimadas, solo está pensando en "gobernar bien" y en "solventar los problemas de la gente". 'Por lealtad'. Nunca un lema tuvo tantas aristas ni un subtexto más evidente.