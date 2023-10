¿Cómo vivió su primer pregón como alcaldesa?

Con muchísima ilusión, es muy emocionante. Estoy recibiendo mucho cariño de la gente y eso me encanta y me da fuerza para seguir adelante. Como alcaldesa vivo las fiestas con responsabilidad porque estás pendiente de que no pase nada y recibiendo información continua.

Ha superado su primer pregón sin pitidos en la plaza del Pilar. ¿Los temía?

Un poquillo de vértigo me daba y sí que te preguntas cómo va a reaccionar la gente, pero la verdad es que fue buenísima. En cuanto salí al balcón y me asomé empecé a oír aplausos y pensé: pa’lante. (Ríe)

Este año no ha habido grandes novedades en las fiestas. ¿Ya está pensando en las próximas?

Habrá cambios. Tenemos que reflexionar, ver lo que funciona bien, mal, dónde nos quedamos cortos o hacemos de más. Hay que ver qué cosas serían mejorables.

Las entradas y abonos el Espacio Zity se acabaron muy rápido. En 2024 toca sacar a concurso público la gestión de este espacio, ¿ampliará su aforo?

El Espacio Zity ha sido una apuesta muy importante que se licitó con el Gobierno de Zaragoza en Común y es un ejemplo de algo que se hizo muy bien. Tenemos que ver cómo ampliamos su aforo sin perder el equilibrio económico. Es que es un contrato donde el concesionario paga al ayuntamiento casi 200.000 euros y tiene que seguir siendo rentable para las empresas.

Una vez más las fiestas se han visto amenazadas por la huelga del bus. Insisten los trabajadores en mejorar los cuadros de marcha de las líneas. ¿Habrá más cambios?

Es una decisión que responde a cuestiones técnicas, no es de la alcaldesa. Si hay calles que han cambiado y en lugar de a 50 km/h ahora están limitadas a 30, obviamente habrá que revisar y reajustar los tiempos para prestar un servicio real y óptimo.

¿Impulsará la reordenación de las líneas de bus o habrá que esperar a los nuevos pliegos?

No hay que esperar a los próximos pliegos. Lo primero que necesitamos son los nuevos autobuses eléctricos y aún estamos en el proceso de evaluación para encargarlos, por eso siempre he dicho que será en 2024 cuando introduciremos la línea Circular, que nos permitirá empezar a ver cómo se mueven los viajeros y cómo se desplazan los movimientos de la líneas hacía la nueva Circular. A partir de ahí veremos qué ajustes necesitan el resto de líneas, que tendrán que ser más ágiles y deberán evitar duplicidades de recorrido y las calles secundarias, que dificultan la conducción y el tiempo de recorrido.

El PSOE plantea una comisión de investigación sobre la prórroga del contrato. ¿Teme que se judicialice?

Esa comisión no tiene ningún recorrido. No sé a qué responde porque este ayuntamiento se ha acogido históricamente a cada una de las prórrogas de los contratos. No entiendo su novedad. El PSOE anunció el otro día otra comisión de investigación sobre La Romareda, yo creo que ha descubierto las comisiones de investigación y las pide cada semana.

¿Cómo son las relaciones con el PSOE de Lola Ranera?

Me gustaría tener una oposición más constructiva. Echo de menos que el PSOE proponga en lugar de situarse siempre en el no por el no. Hay una labor muy importante que puede hacer la oposición que es proponer y todavía no la he escuchado del PSOE.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, y socio preferente, no le asegura la gobernabilidad. ¿Le preocupa no tener su apoyo?

Lo deseable sería una legislatura de acuerdos, pero tenemos que buscar esa forma de hacer oposición constructiva y no la del no por el no. Los grupos de la oposición tienen que ser responsables aunque no les gusten los resultados de las urnas. La ciudad no puede estar paralizada ni bloqueada y yo voy a trabajar para intentar buscar el máximo consenso posible e intentaré que la oposición sea lo más responsable posible.

Ahora le toca negociar los presupuestos, los primeros como alcaldesa. ¿Serán continuistas?

Estamos en el planteando las líneas estratégicas, pero no vamos a tener ninguna sorpresa. Vamos a seguir la línea del alcalde Azcón, que es tener una fiscalidad competitiva, mejorar los servicios públicos y sociales y atraer inversiones. Vamos apostar por la vivienda y por la transformación del Huerva como proyecto estratégico.

¿Habrá una partida concreta para la nueva Romareda?

Todavía no sabemos las cifras pero la habrá. Las aportaciones tendrán que periodificarse a lo largo de los años para que sean más ligeras.

El ayuntamiento tiene una capacidad inversora limitada. ¿Hasta dónde puede llegar?

Es una pena que el proyecto que teníamos no haya podido salir adelante porque no nos costaba dinero. Ahora estamos estudiando posibilidades. Estamos en el momento de búsqueda de apoyos de distintas instituciones y el club para llegar a los plazos previstos.

¿Se recurrirá a la venta de suelo para financiar el campo?

De momento no lo sé, pero no renunciamos a nada. Si la ciudad necesita un campo de fútbol para estar dentro de la carrera del Mundial y la única fórmula es la venta de patrimonio, lo aplicaremos.

La Federación Española de Fútbol le da hasta final de mes para que concrete la fórmula jurídica y económica que garantice la viabilidad del proyecto. ¿Hay tiempo?

Sí. Tenemos posibilidades de sacarlo adelante con las instituciones que ya hemos manifestado nuestro apoyo al proyecto. A partir de aquí, si se suman más instituciones, fenomenal. Si no es en este plazo, siempre podrán sumarse después. Igual que la Expo la apoyaron todos los grupos por responsabilidad, entiendo que ahora tendrían que hacerlo.

¿A qué se debe este ultimátum? ¿No se fían de que Zaragoza llegue a tiempo fruto del ruido político y la falta de consenso?

Desconfianza no hay ninguna. Es la FIFA quien marca los tiempos para la selección de las sedes.