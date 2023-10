La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha criticado la "incapacidad" del Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, para ejecutar los fondos europeos y ha advertido, además, del "peligro y el riesgo" que existe de que no se ejecuten algunos proyectos anunciados "a bombo y platillo", como Giesa o la mejora del Huerva que cuenta con financiación de fondos europeos.

Marta Aparicio, que ha presentado una interpelación sobre este asunto en la Comisión de Hacienda de este jueves, ha recriminado al Gobierno de la ciudad por entender los fondos europeos como un modo de financiación alternativa y una "manera de ahorrar" en lugar de como "una oportunidad histórica para acometer grandes proyectos de transformación para la ciudad".

La edil ha mostrado su preocupación por que el Gobierno de la ciudad no sea capaz de ejecutar todos esos proyectos a la vista del estado en el que se encuentran algunos, como la rehabilitación del entorno del río Huerva, para el que han concedido una subvención de 1,6 millones de euros y otra de 3 millones. En total 4,6 millones de euros para los dos fases.

"El proyecto tiene que estar finalizado en diciembre de 2025, es decir, dentro de 25 meses y no está ni en licitación. Este proyecto se supone que cuesta 23 millones, que ya me dirán de dónde va a sacarlos 18,4 millones que le faltan", ha señalado Aparicio, que además ha recordado que el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha asegurado el otro día, en un medio de comunicación, que la "famosa" parcela inmaterial de la modificación 206 iba a ir destinada a financiar La Romareda, cuando el exalcalde, Jorge Azcón, dijo en el último Debate del Estado de la Ciudad que los 15 millones previstos por la venta de ese suelo irían destinados a financiar el proyecto del Huerva.

Pero, ha lamentado, no es el único proyecto que está en duda, ya que la concejal socialista ha advertido de que la Unión Europea ha concedido 7 millones del proyecto de la gestión inteligente del Ciclo Integral del Agua, valorado en casi 13 millones, "faltarían otros 5,5 millones". "No hay partida presupuestaria y no se ha hecho nada", ha censurado.

Augurio

Mientras, Aparicio ha explicado que el Ayuntamiento tiene que aportar 15 millones de euros de los 18 que cuesta el proyecto para Giesa, que tiene que estar finalizado en marzo y para el que Europa ha concedido a Zaragoza 3 millones.

"Este año se han estirado y han puesto una partida de 100.000 euros, que por supuesto está sin ejecutar", ha afirmado Aparicio, que también ha puesto de ejemplo el proyecto de mejora de recogida de residuos en el Cetruz, la rehabilitación de la Celda del Prior y la rehabilitación de la Torre de Santa Engracia.

Además de los plazos, la concejal socialista ha alertado de los problemas que va a tener el Ayuntamiento de Zaragoza para cofinanciar esos proyectos, ya que entre 2024 y 2025 se deberían presupuestar 39 millones de euros para cumplir con lo que el propio Gobierno ha anunciado. "¿Cómo lo van a hacer? Porque si a esto le unimos que algo tendrán que poner para La Romareda, las cuentas son imposibles cuando en este ayuntamiento la inversión suele rondar los 60 millones. Esfrancamente complicado", ha advertido.

Para Aparicio, muchos de los proyectos europeos anunciados "a bombo y platillo por el Gobierno de Chueca" corren serio riesgo de ejecutarse y ha advertido de que ante la imposibilidad de ejecutarlos, el Ayuntamiento de Zaragoza tenga que devolver parte de los 75 millones que de momento ha obtenido de fondos europeos, el Gobierno de Zaragoza aumente la deuda o no exista ni una sola partida presupuestaria en inversión que no sea para fondos europeos o Romareda durante los próximos años.

"Mucho me temo --ha destacado Aparicio-- que el tiempo demostrará que en esto también mintió el Partido Popular en campaña electoral". "No habrá Giesa, no hará rehabilitación del Huerva. Se demostrará que el PP con lo único que ha jugado es con las expectativas de los ciudadanos", ha augurado la concejal socialista.