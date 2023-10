Bruno tiene 6 años, es autista, ha repetido un curso de Infantil, tiene un 36 % de discapacidad y grado III de dependencia. Acude al colegio en Pomar de Cinca, que pertenece al CRA Arco Íris (Centro Rural Agrupado del Cinca Medio y Somontano) y aunque tiene aprobado un apoyo no docente, no lo puede disfrutar, ya que a su centro no se le ha concedido ninguna hora para contar con un auxiliar de Educación Especial.

A los padres de Bruno lo que más les preocupa es que «los niños que tienen dificultades, sin ese auxiliar se les quita la oportunidad de aprender todo lo que podría», explica Sergio, su padre. Por eso, este martes , a las puertas del centro docentes, padres y alumnos volvieron a concentrarse –al igual que todos los martes en muchos colegios de Huesca– para reivindicar esa figura, ya que la contratación de 86 profesionales la ven insuficiente. Sobre todo en el colegio de Pomar de Cinca, donde no hay ninguna.

Bruno «necesita que esté alguien con él para seguir el desarrollo del día a día», asegura Sergio. Y la profesora, si está pendiente de él, «no atiende igual al resto». ya que tiene a cargo a 12 niños de entre 3 y 5 años, además de Bruno que tiene 6 y al que todavía no le han quitado el pañal. El año pasado tenía un apoyo de 15 horas y además acudía a Atención Temprana, pero este curso ya no y «pensábamos que tendría más horas pero no». Sergio se muestra preocupado por los recortes y cree que no deberían darse en temas de las «personas más desprotegidas», ya que «todo lo que ha perdido hasta ahora ya no lo va a recuperar». Y todo puede empeorar si ese apoyo no se da en todo el curso.

Bruno necesita que estén con él en el aula para que le «ayuden en el desarrollo de lo que se da en clase por que si no, él se dedica a jugar», reconoce su padre, quien cuenta que un día se enfadó y «se fue de clase, al patio». La profesora no puede dejar al resto solo porque si se ocupa sólo de él «perjudica al resto», asevera Sergio.

Silvia Banzo es la directora del CRA Arco Íris, al que pertenece el colegio de Pomar al que acude cada día Bruno y reconoce que la casuística del centro es «muy difícil». La profesora se hace cargo de los 13 pequeños, cada uno con su nivel, así que «cuando podemos intentamos mandar a alguien», explica. Los docentes fijos no se pueden mover, pero sí los itinerantes y cuando falta uno va pero «tenemos carretera de por medio y si va allí otro se queda sin ninguno».

Desde el CRA solicitaron dos auxiliares, una para el centro de Estiche donde acude una alumna de escolarización combinada. En el caso de esta pequeña su dependencia es total y aunque se solicitó un apoyo para cinco días, solo lo tendrá tres. Y también para Pomar y de hecho, en este caso, en agosto les comunicaron que la tenía aprobada, «le pertenece pero no la tiene», dice con tristeza Banzo.

Por eso, van a seguir protestando todos los partes a las puertas del centro para que «se nos oiga» porque al no tener un auxiliar «pierde la profesora que no puede atender a todos; el niño que la necesita y el resto de compañeros», insiste, para añadir después que «se les llena la boca por la educación inclusiva», aunque luego no lo llevan a cabo.

No es el único centro que no cuenta con ningún apoyo, ya que como denuncia la recién creada Asociación para la defensa de los derechos de Acnee hay centros sin profesionales de Educación Especial «por no haber sido convocada ninguna plaza y existiendo niños con necesidades educativas especiales» como es el caso de Monegros Hoya, La Sabina, Montanuy y Cinca-Cinqueta. Hay además otros CRA en el que hay un solo auxiliar existiendo más de un centro y con varios alumnos con necesidades, como el CRA Violada- Monegros, CRA Monegros Norte, el CEIP San Juan de la Peña, entre otros; y hay colegios con menos de la mitad de lo solicitado. Muchos de ellos protestaron ayer para solicitar más recursos.

Adjudicar vacantes

Sindicatos y centros consideran que las 86 plazas convocadas son insuficientes. Los demandantes podían solicitar la vacante hasta esta pasada medianoche, explicaron fuentes del Departamento de Educación. A partir de este miércoles comenzarán a adjudicarse las plazas a quienes la hayan solicitado y desde el departamento confían en que «la próxima semana se puedan incorporar a sus puestos de trabajo».

En cuanto a la contratación de plazas, explican que se adjudican, aseguran que tanto el número de horas como de auxiliares depende del «número de alumnado y de sus necesidades» siendo «prioritarios los motóricos». En cuanto al proceso de creación de una plaza Acneae «viene precedido de una valoración por parte del equipo de orientación del centro». Explican desde Educación que se están haciendo ajustes en el llamamiento porque desde que se pidió la ampliación de crédito el 23 de agosto ha habido niños que han cambiado de centro y algunas modificaciones «se han podido hacer frente en tiempo real» pero otras no, señalan.