El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que devolver más de 200.000 euros al consistorio al no haber destinado el dinero que recibió entre 2019 y hasta 2023 para el contrato de personal, tal y como estaba establecido. Así lo dice un informe al que ha tenido acceso este diario de la Intervención General, el órgano que se encarga del control de las cuentas de la casa consistorial.

En concreto, el grupo municipal del PP tiene que reintegrar en las arcas municipales 211.241,35 euros. Según explica el interventor en el informe provisional de control financiero de las aportaciones que se hacen a los partidos con representación en el ayuntamiento, los populares recibieron a lo largo del anterior mandato 705.543,42 euros para gastos de personal, es decir, para contratar trabajadores.

Sin embargo, el grupo municipal que entonces encabezaba el alcalde Jorge Azcón solo gastó en este concepto 494.302,07 euros. La diferencia entre lo aportado por parte del ayuntamiento para contratar y lo finalmente gastado en personal es lo que reclama ahora el interventor que los populares deben reintegrar.

Y la cuestión no es que no se gastara todo lo que recibió del ayuntamiento para contratar, sino que lo destinó a otras cuestiones. «Por lo que respecta a los gastos ordinarios realizados por el grupo municipal del PP que ascienden a 626.285,53 euros duplican la cantidad recibida para financiar los mismos que fue de 312.016,85 euros en el periodo 2019-2023», dice el informe, una cuestión que no afea.

Es decir, el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza se gastó 314.268,68 euros de más en gasto ordinario de lo que recibió para ello. Por gasto ordinario se entiende lo que supone mantener en funcionamiento el grupo municipal y el trabajo de los concejales, que entonces eran ocho en el grupo municipal.

Lo mismo ocurre pero en menor escala en el caso de Vox, que, a lo largo del periodo 2019-2023, recibió 179.517,94 euros para contratar trabajadores para su grupo municipal. Sin embargo, solo gastaron en personal 139.683,25 euros. «Por tanto, la diferencia 39.834,69 euros debería ser reintegrada. Ahora bien, puesto que en el ejercicio de 2019 ya se realizó un reintegro de 16.515,15 euros, la cantidad a reintegrar por Vox asciende a 23.313,54 euros», dice el informe, en el que se recoge también que el portavoz de la formación, Julio Calvo, se ha comprometido a devolver el dinero.

En su informe, eso sí el interventor no alerta de ninguna ilegalidad ni de ningún gasto no justificado y que no se atenga a lo que dice la ley.