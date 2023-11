Esta semana se ha anunciado que se va a impulsar una nueva ordenanza para regular la Zona de Bajas Emisiones. ¿Se va a ampliar más allá de su tamaño actual?

Eso todavía no está delimitado. Ahora mismo nos encontramos en la primera fase, que es la de consulta pública a los ciudadanos. Sobre la zona de bajas emisiones hay que decir que tenemos que tenerla por ley pero que lo que ha funcionado en otras ciudades no tiene por qué funcionar en Zaragoza. Esta ciudad es diferente porque no superamos los protocolos de contaminación y a lo largo de los años ha trabajado ya para sacar los coches de algunas zonas del centro de la ciudad. Todo eso es lo que tendrá que plasmarse en el proyecto que delimitará la zona de bajas emisiones.

Precisamente la izquierda criticó que la zona de bajas emisiones actual no supone una disminución de los niveles de contaminación porque afecta a una zona de tráfico ya restringido.

Pero eso no tiene que ser malo, eso quiere decir que Zaragoza ya ha hecho los deberes para restringir el acceso del tráfico en algunas zonas céntricas de la ciudad.

¿Habrá más restricciones y sanciones para los vehículos contaminantes?

No hay una idea definida porque como te he dicho eso forma parte del proyecto en el que se va a trabajar.

También van a iniciar los trámites para aprobar una nueva ordenanza de Movilidad. Hace casi un año que el ayuntamiento se comprometió a aprobar un nuevo plan de seguridad vial. ¿A qué se debe el retraso?

Se está trabajando en ello. De hecho en este mandato hay una concejalía específica de Seguridad Vial, que es la que está trabajando en ese plan a través de una comisión que aglutina a los diferentes actores dentro del propio ayuntamiento. Hasta donde sé se está redactando ahora un proyecto preliminar y un análisis de la situación para después, a través de un proceso participativo, poder aprobar el nuevo plan. Ahora mismo nos encontramos en la fase de análisis pero seguramente muy pronto veremos noticias.

De usted depende el contrato del servicio del bus urbano de Zaragoza. ¿Cuándo tendrá lugar la comisión de investigación aprobada por la oposición sobre la prórroga del contrato a Avanza?

Todavía no tenemos fecha pero intentaremos que sea lo antes posible porque hay algo claro: jurídicamente y legalmente no existe ningún problema.

La cooperativa de trabajadores ha llevado esta prórroga a los tribunales. ¿Ha alegado ya el consistorio? En su día el contrato se judicializó y el Supremo llegó a anular dos cláusulas de los pliegos y los jueces pidieron que se aprobaran unos nuevos cuando finalizara el contrato actual.

Para empezar: esa cuestión aún tiene que admitirse a trámite. Y en segundo lugar, los tribunales ya revisaron ese contrato y anularon dos cláusulas, pero en ningún momento la cláusula de la prórroga, por lo que sigue siendo legal. Se entiende que cuando el TSJA decía que debían aprobarse unos nuevos pliegos «al término del contrato actual» se incluyen los años de prórroga contemplados.

No obstante, se sabía que este contrato se iba a prorrogar en febrero y no se hizo público hasta julio, pasadas las elecciones.

No se sabía. No supimos hasta junio que nos iban a llegar fondos europeos para comprar 40 autobuses. Y cuando supimos que necesitábamos un contratista para realizar la inversión es cuando realizamos la prórroga. En febrero simplemente se consultó que pasaría si recibíamos ese dinero para tomar una decisión en caso de que nos lo dieran.

El bus urbano de Zaragoza es uno de los servicios que más quejas acumulan en la ciudad. Como responsable política del mismo, ¿qué puede hacer para revertir la situación?

Las líneas llevan ya mucho tiempo siendo las mismas y la realidad de la movilidad en la ciudad ha cambiado. Lo que tenemos que hacer es trabajar en cada una de ellas para reducir las esperas. Y estamos modernizando la flota.

¿Cuándo entrará en servicio la nueva línea circular que prometió la alcaldesa en campaña electoral? ¿Qué cambios vendrán después?

Espero que sea el verano que viene, tal y como se comprometió la alcaldesa.

En campaña se debatió sobre mil y un sistemas de movilidad diferente. ¿La apuesta del PP pasa solo por los autobuses?

Nuestra apuesta pasa por la electrificación de la flota de autobuses porque creo que es la solución más acertada por la composición de Zaragoza. Soñar con tranvías que son desorbitadamente caros es estar alejado de la realidad.

¿Saben ya si el Gobierno de España ampliará la bonificación del transporte al año que viene?

Estos días, en un foro, la ministra ha anunciado que querían mantener las bonificaciones, pero no sabemos nada más.

Y con respecto a lo que depende del ayuntamiento, que es el precio del billete, ¿subirá?

Ahora mismo no hemos trabajado en esa línea, pero tenemos que recordar que Zaragoza tiene uno de los precios del transporte público más asequibles del panorama nacional.

En Zaragoza no ha habido concejal de Movilidad que se haya librado de una huelga en la contrata del bus. Y este diciembre caduca el convenio de la empresa. ¿Está preparada para los paros?

Bueno, como dices ningún concejal se ha librado… no sé si me libraré yo. Si pasa pondremos todo de nuestra parte para que los ciudadanos no se vean perjudicados, pero tenemos la mano tendida a los trabajadores para negociar. Creo que se ha visto en la implantación de los nuevos cuadros de marcha que tenemos voluntad de diálogo y esperamos que esto sea así por todas las partes.

El nuevo sistema de bici pública que sustituirá al Bizi es otro de los grandes proyectos de su área. Una de las ventajas del sistema actual es su precio (menos de 40 euros al año). ¿Será más caro el nuevo?

Los precios no están definidos todavía pero tenemos que ser conscientes de que para tener un buen servicio de bici hay que pagarlo. No tendrá unos precios excesivamente caros pero si mejora el servicio, se lleva a todos los barrios y además las bicicletas serán eléctricas, el precio va a estar condicionado por todo ello.

Que será más caro, vamos.

Entiendo que sí, pero siempre más barato que una empresa privada como la que gestiona los patinetes.

Habrá bicis públicas y queda una empresa de alquiler de patinetes, pero en Zaragoza han desaparecido las empresas que ofrecían motos por minutos. ¿Planean volver a intentar que se ofrezca este servicio en la ciudad?

Sí. Estamos abiertos a hacer cualquier tipo de pruebas que suponga fomentar la movilidad sostenible. Y probaremos cosas…

De usted dependen también los parques. En el mandato anterior comenzaron a reformarse espacios del Parque Grande. ¿Cuándo se actuará en el jardín botánico, que es uno de los espacios más degradados?

Sí. Vamos a continuar revitalizando el Parque Grande aunque sin olvidarnos del resto de la ciudad. La del jardín botánico es una actuación muy compleja y que requiere una fuerte inversión presupuestaria, pero sí que vamos a empezar en 2024 con una primera fase de arreglo del jardín botánico.

También está pendiente la regeneración del parque Tío Jorge. ¿Cuándo llegará?

Estamos faseando los proyectos. El parque del Tío Jorge, el de La Paz y otros necesitan de una inversión muy fuerte de dinero que no se puede acometer ni en una sola legislatura.

En febrero de 2022 se anunció la ampliación del parque Torre Ramona hacia el sur. ¿Qué se sabe de aquello?

La nueva zona del parque Torre Ramona se va a ejecutar como un proyecto dentro del Bosque de los Zaragozanos y se va a empezar ya. Las plantaciones allí comenzarán en 2025 como muy tarde.