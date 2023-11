Las cuantías que el Ayuntamiento de Zaragoza dedica a las ayudas de urgente necesidad siguen creciendo como consecuencia del aumento de la inflación nacional. Queda tan solo un mes queda para finalizar el año y el consistorio ha destinado ya casi 12 millones de euros para las familias residentes en la capital aragonesa que de manera puntual necesitan dinero para poder atender sus necesidades más básicas. Y la alimentación es el concepto por el que más ayudas se piden: de las 38.006 concedidas, 27.538 se otorgan para poder hacer la compra, lo que supone un 71,49% del total.

Y aunque las ayudas para la alimentación siempre han estado en primer lugar de la lista de las que se conceden, es llamativo lo que han ido aumentando en los últimos años. De 2019 a 2023, el número de subsidios concedidos ha crecido en más de un 50%, pasando de las 18.303 a las 27.511.

En los últimos cinco años la cifra no ha parado de crecer, si bien el orden no ha sido siempre ascendente por culpa de la pandemia. En 2020 la cifra de ayudas para hacer la compra se disparó hasta las 33.061, un número que se rebajó de nuevo en 2021 hasta quedarse en las 23.165. En 2022 volvieron a subir hasta las 25.931 y en 2023, en los primeros diez meses del año, ya se ha superado esa cifra alcanzando las mencionadas 27.538. Y eso que no están contabilizados aún ni noviembre ni diciembre.

Por el contrario, el número de ayudas urgentes concedidas por el ayuntamiento para pagar la luz ha descendido en un 53,63% desde 2019, aunque la evolución ha sido desigual. Hace cinco años se dieron 4.301 por este concepto; en 2020, 2.022; en 2021, con la escalada de los precios de la electricidad, se llegó hasta las 4.175; en 2022 subieron de nuevo hasta las 4.866; y este año han bajado hasta las 4.617, si bien de nuevo faltan por contabilizar los meses de noviembre y diciembre.

Otro de los conceptos que han aumentado mucho en cuanto a la concesión de ayudas es la compra de ropa. Si en 2019 se dieron 54, este 2023 han sido hasta la fecha 164, un 203,7% más.

Los datos de 2023

En lo que va de año, las subvenciones que concede el Ayuntamiento de Zaragoza están llegando a casi la totalidad de las personas que las solicitan y cumplen los requisitos, en concreto al 93%.

En los diez meses transcurridos de 2023 se han registrado 40.966 solicitudes de ayudas de urgencia en la red de centros municipales de servicios sociales y que, con respecto al mismo periodo del año anterior, esta cifra supone un aumento cifrado en un 2,94%. De ese total, 38.006 subvenciones fueron concedidas este año, es decir, 641 familias más han recibido una ayuda en comparación con 2022.

La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha querido resaltar el “compromiso del Gobierno de Zaragoza con todos sus ciudadanos y, muy especialmente, con los que más lo necesitan en el día a día”. “Las cifras demuestran un paulatino empobrecimiento de las familias como consecuencia de los altos precios como la cesta de la compra o el alquiler. Estamos defendiendo los beneficios de la dieta mediterránea, pero comprar aceite de oliva o pescado es un lujo para muchas familias y ahí está este Ayuntamiento para ayudarles”, ha apuntado.

Sobre cómo se están repartiendo, la alimentación, como ya se ha indicado, continúa en el primer lugar, con el 71,49% de las ayudas, con un aumento del 6,62% respecto a 2022. Las siguientes fueron el alquiler con un 12,78% del total (4.617 en total en lo que va de año) y la electricidad con el 2,86% de las ayudas. También se cubren otros conceptos como comedores escolares, guardería, salud bucodental, ropa o hipotecas.

El importe medio de las ayudas se eleva a 313,49 euros, un 6,57% mayor que en el mismo periodo del año anterior. El número de familias zaragozanas que han percibido estas prestaciones supera las 13.000, percibiendo alguna de ellas más de un concepto.

En cuanto a plazos de resolución, las ayudas en concepto de alimentación son las que son resueltas en el plazo más breve, en concreto, en 2,2 días de media. Los servicios sociales entienden que requieren de una mayor celeridad en su trámite, por lo que se realiza de forma diferente, ya que una vez resuelta, la concesión se comunica a las personas solicitantes y a los proveedores y los beneficiarios pueden disponer de los productos en la tienda. El tiempo medio del total es 4,9 días.

Presupuesto récord

La partida para ayudas de urgencia es de 15,4 millones de euros, aumentándose en más de seis millones de euros de los 9,4 millones presupuestados en 2019. El nivel de ejecución del mismo está en torno a un 77%.

A este respecto, Orós ha aseverado que a lo largo de estos años “la estrategia ha sido la de presupuestar de manera holgada, porque es imposible saber exactamente las necesidades de urgencia que van a tener las familias zaragozanas durante el año y creo que es un acierto”. No obstante, la consejera ha querido poner en valor “la mejor gestión y el esfuerzo presupuestario” y recalcar que si hay un sobrante en la partida este, preferentemente, se revierte en Políticas Sociales.

Por zonas

Respecto a las solicitudes registradas durante lo que va de año destacan los centros del Casco Histórico, que reciben el 18,21% del total de las ayudas, y los de Delicias, que reciben el 16,45% de las solicitudes. Entre ambos distritos concentran casi el 35% de la demanda total. Oliver pasa del 11% y San José se acerca al 9%. A continuación aparecen el centro municipal de servicios sociales de Las Fuentes, que casi alcanza el 7%.