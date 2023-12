La compuerta de entrada de agua del Canal Imperial a la planta potabilizadora de Zaragoza no cierra herméticamente, por lo que se cuela el agua en las instalaciones municipales situadas entre Vía Hispanidad y Gómez Laguna. Esto no conlleva ningún tipo de problema en una situación normal, pero en caso de contaminación de las aguas del canal sí que podría suponer un riesgo. Es por eso que el ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para arreglarlo.

No obstante, la solución no es sencilla, puesto que el punto desde el que se coge el agua del Canal da a la vía de agua que llega desde Yesa, que es la principal fuente de abastecimiento de la capital. Por tanto, no se puede cortar el flujo para poder arreglar la compuerta del Canal, porque la potabilizadora no puede estar más de 24 horas sin recibir agua, un plazo que no es suficiente para solucionar e impermeabilizar la tajadera.

Así que lo que hay que hacer es abrir una segunda vía de agua que una el Canal con la potabilizadora, para lo que el ayuntamiento ha licitado un contrato de urgencia para poder recuperar una antigua captación que dejó de usarse en los años 80 y que se taponó.

Esa captación abastecía desde el Canal Imperial la planta potabilizadora, pero posteriormente se produjeron varias ampliaciones de las instalaciones y se construyó una nueva vía, que es la que actualmente está en uso y desde donde llega el agua de Yesa y también del Canal.

El contrato que ha licitado el consistorio tiene un valor de 90.000 euros (sin IVA) y se tramitará por vía de urgencia como prevención por si en algún momento hubiera que cortar el flujo de agua que entra del Canal a la planta potabilizadora puesto que, aunque la compuerta esté cerrada, siempre se cuela algo porque no está bien impermeabilizada.

Es más, en los últimos meses se ha ordenado minimizar la captación del Canal dados los resultados de los análisis del agua, que a principios del verano detectaron la presencia de un plaguicida (metolacloro) en unas concentraciones significativas que lo aconsejaban.

Así, con las obras se abrirá esa antigua vía de captación, donde habrá que colocar también una compuerta, un motor para abrirla y cerrarla y que habrá que limpiar bien porque en la actualidad, por su falta de uso, está llena de limos y fango. Una vez que esta segunda vía de entrada de agua del Canal esté arreglada es cuando se podrá cortar la captación que se usa actualmente para poder impermeabilizar la compuerta averiada. Y cuando eso ocurra el ayuntamiento podrá asegurar que cuando quiera coger agua solo de Yesa no se filtrará ni una gota de agua del canal, que siempre es de peor calidad.