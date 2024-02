No habrá ferias en la Cincomarzada: "El Ayuntamiento de Zaragoza nos quiere exterminar"

El presidente de la Asociación de Feriantes de Zaragoza, Ángel Barata, ha anunciado este martes que este año no habrá ferias en la Cincomarzada, tras el aviso recibido del Ayuntamiento de Zaragoza el pasado viernes de un incremento de las tasas (montaje, acceso...), aseguran, "han crecido en un 1.600% en el último año". "Nos quieren exterminar, para ellos somos escoria", ha subrayado de forma contundente Barata.

Una situación que también se dará en las fiestas de San Juan de Mozarrifar, el próximo fin de semana, y que se prevé que se repita en otros barrios mientras no cambie la tasa. "No podemos montar algo que nos cuesta más dinero del nque ganamos", ha continuado el representante de los feriantes, que ha incidido en que "ha habido compañeros que se han metido en un crédito para estas fechas, ya que en invierno se dan la baja de autónomos", y que, además, en Zaragoza se cobra otra tasa adicional "por entrar con los camiones". "De toda España, solo nos sucede aquí", ha añadido Barata.

Asimismo, los feriantes también denuncian que no les dejan montar "atracciones de mayores", como podrían ser el saltamontes o el péndulo, "aludiendo a una falta de seguridad que no sabemos de donde sale". "Mis atracciones pasan todas sus revisiones", ha afirmado en ese sentido Barata, quien ha señalado que en su caso es "la quinta generación de mi familia que se dedica a esto, y según el ayuntamiento no estoy capacitado".

El grupo municipal socialista, por boca de su portavoz, Lola Ranera, ya ha incidido en que las demandas del sector se incluirán en la moción de Cultura que el PSOE de Zaragoza va a presentar en el pleno del próximo jueves, y ha invitado a la alcaldesa, Natalia Chueca, "a sentarse y negociar con ellos". En esa línea, los feriantes han querido recordar que "está en juego la forma de vida de más de 25 familias y más de 200 empleos".

Mientras, el ayuntamiento asegura que "no se ha modificado la Ordenanza en 2024", por lo que "oficialmente" la tasa no ha subido. Además, desde el consistorio explican que son los técnicos municipales quienes "determinan la cantidad a abonar teniendo en cuenta la categoría de la calle, la superficie ocupada y el número de días que permanece la instalación". En el caso de esta Cincomarzada se ha establecido un pago de 42 euros de media por atracción y día de actividad, lo que supone un total de 2.520 euros (el año pasado fueron 930 euros).