Chueca cuela a Puigdemont y Pedro Sánchez en la comparecencia por el auto del TSJA sobre los pliegos del bus

"Siempre vamos a estar del lado de los jueces, a diferencia de la izquierda, a la que solo le gustan los autos si no van contra los intereses de Puigdemont, los independentistas corruptos o los socios procesados por terrorismo del PSOE". Así respondía Natalia Chueca a la pregunta del edil de Vox, David Flores, que le cuestionaba directamente si "iba a desobedecer" el auto del TSJA sobre los pliegos del bus. Lo hacía, además, en una comparecencia solicitada por su socio preferente, que le contrarrespondía en su turno de palabra que su respuesta le había parecido "frustrante". "Aquí nadie asume responsabilidades y la culpa siempre es de otros", añadía Flores.

Una sesión que tuvo un tinte extremadamente político, y en la que se abordaron algunas de las cuestiones que valoraba el auto del TSJA, que Chueca pedía a Flores que "volviese a leer". "En ningún momento dice que la prórroga del contrato de Avanza no sea legal, todo lo contrario", aseguraba la alcaldesa, que se defendía alegando que "la alternativa era renunciar a 34 millones de fondos europeos", para posteriormente citar los "desastres" de la izquierda cuando había gobernado Zaragoza. "Por suerte, los ciudadanos les han colocado donde se merecen, en la oposición", decía posteriormente.

Pero lo cierto es que las consecuencias de la decisión de los tribunales todavía se desconocen a ciencia cierta. Mientras desde el Ejecutivo defienden, de nuevo, que "lo que sí tiene consecuencias económicas es que no haya presupuestos y se negocie con Puigdemont una financiación privilegiada", Vox cree que la imagen del Ayuntamiento de Zaragoza quedará dañada ante futuras empresas que quieran ofertar en sus concursos públicos. "Ya no sé como definir lo de la prórroga: ñapa, chaupuza, pifia, improvisación...", llegaba a decir Flores.

Asimismo, la formación de Abascal ha denunciado que, en ocho meses de Gobierno, ya se ha enfrentado "a la decisión del Tacpa sobre La Romareda, los 7,4 millones que se les olvidó pedir y ahora la prórroga del bus". Tres cuestiones a las que hay que añadir, según el edil David Flores, las "conclusiones de la investigación de diciembre". Por ello, el concejal reincidía en las palabras recientes de Julio Calvo, en las que "agradecía" a Chueca que no hubiese aceptado la participación de Vox en el Ejecutivo de Zaragoza. Palabras que sirvieron a la actual concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, de ser "la marca blanca de la izquierda", pese a que "siempre dice que no le gusta comprar su terminología".

Por su parte, la izquierda exigía "autocrítica" a Chueca, a la que acusaba de "mentir" respecto a los fondos europeos. Según Elena Tomás, portavoz de ZeC, "los fondos exigían un contrato en vigor, fuese de Avanza o de otra empresa", mientras que Lola Ranera recordaba a Chueca que, durante su etapa al frente del área de Movilidad y, posteriormente, en campaña, "prometió sacar unos nuevos pliegos, y tras sacar 15 concejales, prorrogó los anteriores". "Debería pedir perdón y asumir responsabilidades, incluso económicas", concluía la portavoz socialista.

"Puedo decir que no miento ni he mentido, no cambio de opinión como hace Pedro Sánchez", volvía a subrayar Natalia Chueca, que aseguraba que, a diferencia del presidente del Gobierno, ella cuenta con "presupuestos, legitimidad y no tengo a nadie corrupto en mi partido". Sentencias que llegaron en el cierre de una sesión en la que los reproches, las palabras cruzadas y la política nacional han sido, una vez más y como viene siendo habitual, la gran protagonista.