Varapalo del TSJA a los pliegos del bus: Chueca asegura que los fondos europeos no peligran

El varapalo asestado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) al Gobierno municipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza parece no haber importado demasiado al equipo de dirige Natalia Chueca. La Justicia le ha dado seis meses de plazo para tener listos unos nuevos pliegos del servicio de bus urbano –el contrato más cuantioso que tiene el consistorio y que supera los 80 millones al año– cuando el plan de la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, era mantener el contrato actual con Avanza durante cuatro años más. «Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en esos nuevos pliegos. Respetamos el auto», afirmó la regidora al ser preguntada por los periodistas sobre esta cuestión. «La llegada de fondos europeos no está en riesgo», afirmó.

Y es que la prórroga del contrato del bus, acordada por el Gobierno municipal en a finales del pasado mes de julio y que concedía a Avanza cuatro años más de gestión del servicio, se justificó por parte del equipo de Chueca como una operación necesaria para poder amortizar la inversión que supuso la compra de decenas de autobuses eléctricos con fondos europeos.

Ahora, pese a que el TSJA ha vuelto a insistir en que el ayuntamiento tiene que tener listos los nuevos pliegos en seis meses, Chueca afirmó ayer que «la llegada de fondos europeos» no está comprometida ni peligran los que ya se han ejecutado, más de 30 millones para comprar buses eléctricos. Es decir, que no va a haber que devolverlos "en ningún caso".

Vox no descarta pedir responsabilidades políticas

Sin embargo, para la oposición en el ayuntamiento el auto del TSJA no resulta ni mucho menos tranquilizante. Los tres partidos fuera del Gobierno municipal (PSOE, Vox y ZeC) cargaron duramente contra la gestión de la alcaldesa y la concejala de Movilidad. Los socialistas pidieron a Chueca el cese de Gaudes mientras que la ultraderecha anunció que pedirán comparecer a la regidora en el próximo pleno. «Vamos a solicitar al ayuntamiento una valoración del daño y no descartamos que, como consecuencia de estos datos que hemos solicitado, podamos pedir responsabilidades políticas», afirmó el portavoz de Vox, Julio Calvo.

Y es que la oposición no tiene tan claro que el auto del TSJA no vaya a suponer un roto en las cuentas del consistorio. La cuestión es la siguiente: el Gobierno prorrogó el contrato con Avanza durante cuatro años para poder ir pagándole poco a poco el dinero que la empresa ha puesto para comprar los autobuses, una cuantía a la que se suman los fondos llegados desde Bruselas. Ahora, como la Justicia ha puesto un plazo máximo de seis meses para aprobar unos nuevos pliegos, el consistorio no va a disponer del mismo tiempo para amortizar esa deuda con Avanza, lo que podría comprometer las arcas municipales. Eso es, por lo menos, lo que apuntan desde la oposición, puesto que desde el Gobierno de Chueca insisten en que el hecho de que tengan que redactar unos pliegos en seis meses –un periodo de tiempo muy breve para un contrato tan complejo y con tantas aristas como el del bus– no significa que el contrato con Avanza se tenga que romper de inmediato.