'Los 6 de Zaragoza' piden el indulto: "Son inocentes. Esto es una injusticia"

"Si nadie lo impide, cuatro jóvenes van a entrar en prisión por manifestarse mientras la extrema derecha campa a sus anchas". Así de rotundos se han mostrado este martes desde la plataforma Libertad 6 de Zaragoza, que hoy ha oficializado la petición de indulto para los cuatro jóvenes condenados a más de cuatro años de cárcel por "desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones a policías" tras participar en una manifestación convocada por antifascistas en un mitin de Vox que tuvo lugar en la capital aragonesa en 2019. "Fueron detenidos dos horas después cuando ya estaban en un bar. Las únicas pruebas que hay son los testimonios de la policía. No tengo palabras, es que es una injusticia", ha declarado una de las personas que forman parte de este movimiento.

La petición de indulto se ha enviado al Ministerio de Justicia. "No sabemos cuando lo evaluará el Consejo de Ministros, pero se trata ya de una cuestión súper urgente porque el día 10 de abril (el miércoles de la semana que viene) tienen que ingresar en prisión. La pelota está en la mano del Gobierno en su conjunto", ha explicado otro de los miembros de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza, Pablo Rochela.

Contactos con partidos políticos

Hasta la fecha, la plataforma ha recogido más de 10.000 firmas de personas y colectivos apoyando la solicitud de indulto que se acaba de presentar formalmente. Desde la plataforma han mantenido contactos también con algunas formaciones políticas que públicamente también se han mostrado en contra de la condena de 'Los 6 de Zaragoza'. "Es ahora cuando vamos a comprobar el resultado de esas conversaciones y la respuesta que se nos da desde las instituciones. Nos gustaría que el Gobierno en su conjunto y todas las fuerzas democráticas tomaran este caso como suyo", ha añadido Rochela.

Desde la plataforma insisten en la inocencia de los cuatro condenados -otros dos eran menores cuando ocurrieron los hechos y su causa siguió otros cauces-. "Tres de los cuatro asistían a un amanifestación por primera vez. Fueron detenidos dos horas después cuando ya estaban en un bar. La sentencia se sustenta en las delcaraciones de la Policía, que se contradijo. Y no fueron admitidos los dos vídeos exculpatorios que se presentaron en el juicio. Es que es tan injusto", han repetido los miembros de la plataforma. "Es duro para nosostros tener que pedir el indulto sabiendo que no han sido ellos, que no son culpables de nada", han añadido.

Detrás de las sucesivas sentencias en su contra está, han argumentado, "la voluntar de imponer castigos ejemplarizantes que buscan acallar las protestas". "En estos momentos está en juego el derecho a manifestarse cuando es muy necesario hacerlo para frenar los discursos de odio de la ultraderecha. No hacerlo es ponerse de perfil y ser cómplice del racismo, la LGTBIfobia y otras derivadas del fascismo", han manifestado este martes ante la sede de la Delegación del Gobierno de España en Aragón, en la plaza del Pilar. "Han incumplido promesas electorales al no derogar la ley Mordaza, pero es que también han edurecido el Código Penal", han lamentado también, refiriéndose al Gobierno de Pedro Sánchez.

Además de solicitar el indulto, la plataforma por la Libertad de los 6 de Zaragoza ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para que los condenados puedan hacer frente a las multas y los gastos derivados del proceso judicial. Se calcula que van a tener que hacer frente al pago de más de 50.000 euros. En un solo día ya han recaudado casi 5.000 €. "Desde que comenzó todo esto estos jóvenes han visto como su vida se truncaba y paralizaba por el temor a acabar en la cárcel. Han vivido sin expectativas. Y encima van a tener que pagar unas cantidades que van a obligarles a endeudarse de por vida", han denunciado en la rueda de prensa.