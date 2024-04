El futuro de Etopia, en el aire: se confirma la 'espantada' de patronos en la Fundación Ciudad del Conocimiento

El Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado este martes su decisión de salirse de la Fundación Ciudad del Conocimiento, el patronato creado hace dos décadas por el consistorio al calor de la creación del Centro de Arte y Tecnología, ahora conocido como Etopia, y que ha contribuido durante diez años a dar vida y contenido a este equipamiento municipal. Ahora la fundación se queda sin el apoyo del ayuntamiento y Etopia sin los 500.000 euros que anualmente aportaba esta al equipamiento, ya que era la principal fuente de ingresos externa que tenía. Su futuro, el del centro, lo deberá definir la ciudad. El de la fundación, de momento está a salvo por la Universidad de Zaragoza.

El campus público se ha convertido a partir de la reunión del patronato de esta tarde en el edificio Seminario en uno de los tres patronos que seguirán en la Fundación Ciudad del Conocimiento, junto a dos catedráticas de la universidad que figuran a titulo particular. Y se queda con esta representación después de que, en una reunión ordinaria previa a la extraordinaria en la que se comunicaban oficialmente las renuncias, se dieran a conocer los resultados de la fundación en 2023.

Estos datos concluyen que se cerró el ejercicio con 8.000 euros de pérdidas, ya que a los 850.000 euros que figuran en los ingresos se suman los 858.000 que tenían de gastos. Pero con una viabilidad financiera garantizada. Primero porque la propia fundación dispone actualmente de un fondo de reserva de 75.000 euros con el que se cubrirán con holgura esas pérdidas. Segundo, porque lo dice una auditoría externa encargada por la fundación y que ha concluido que el plan de viabilidad es solvente.

Entonces, si son 8.000 euros de pérdidas y no hasta 54.000 como se dieron en años anteriores y que, según informó el ayuntamiento, justificaban su salida del patronato, y si la viabilidad económica del mismo está garantizada porque es una entidad solvente, ¿por qué se van? En la reunión de esta tarde no han aportado ninguna explicación, solo han comunicado lo que ya aprobaron en el pleno municipal. El resto de patronos han seguido la estela abierta hace días por la alcaldesa, Natalia Chueca. Aunque, curiosamente, las cuentas de la sociedad han salido aprobadas por todos los asistentes.

Lo único que sí ha asgurado el consistorio es que su salida no causará ningún perjuicio a ninguno de los proyectos que están pendientes de ejecutar y por los que en años anteriores se recibieron 1,2 millones de euros. Este era un aspecto importante, ya que en caso de hacer inejecutables esos proyectos, tanto la fundación como el propio ayuntamiento podrían haber tenido problemas. El responsable municipal de Economía, Carlos Gimeno, ha garantizado que no se pondrán en peligro, la salida se hará de forma ordenada y no se complicará el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

¿Cómo se garantiza algo así si no está asegurada su presencia en Etopia o si el nuevo uso que se pretende les excluye del edificio? La idea pasa por suscribir un convenio con la propia fundación distinto al que hasta ahora existía y que tenía una vigencia de dos años más. Este se ha denunciado unilateralmente por parte del ayuntamiento y se queda invalidado. Ahora deberán definir un nuevo marco de convivencia y cooperación entre el patronato y el consistorio para que todos esos proyectos sigan adelante.

Mientras, el futuro de la Fundación Ciudad del Conocimiento queda en el aire en cuanto a la representación que permanece en el patronato. De momento es la Universidad de Zaragoza la sostiene institucionalmente al mismo con su presencia, aunque ahora que se ha confirmado la espantada de la mayoría de patronos, deberán modificarse los estatutos y redefinir los órganos de gobierno del mismo. Mientras, Etopia vuela libre hacia ese nuevo uso que nadie la ciudad conoce, solo el Ayuntamiento de Zaragoza.