La intrahistoria que acabó con una serpiente dentro de una bolsa de borrajas en un supermercado de Zaragoza

La borraja es uno de los alimentos más conocidos y populares de Aragón. Esta icónica verdura pasa por el campo y la tienda antes de llegar a la mesa de muchas personas. Lo que no es normal es acudir a comprarla y encontrarte con una serpiente dentro de la bolsa.

Esto es lo que le ha ocurrido a la asociación cooperativa de alimentación de Zaragoza, situada en el número 5 de la calle Santiago Lapuente. Este pasado martes, una dependienta de la tienda se encontró con una sorpresa cuando se disponía a reponer las existencias de borraja que se habían agotado por la mañana. Al entrar a la cámara frigorífica donde guardan los productos para mantenerlos de la mejor forma posible, la trabajadora se encontró con una serpiente dentro de una bolsa de borraja.

"Me quedé sorprendida al encontrarme el reptil dentro de la bolsa. Por suerte, no soy una persona aprensiva y llamé al compañero que se encontraba en mi turno", comenta la dependienta del supermercado. "Al trabajar con productos frescos, lo normal es encontrarte con alguna caracola, babosa o tijera, pero no con una serpiente", explica sorprendida. Por suerte, este reptil no pertenece a una especie venenosa y la bolsa de esta verdura no llegó a ponerse a la venta.

Al encontrarse con esta escena, la trabajadora no dudo ni un momento en compartirlo por el grupo de trabajadores: "La serpiente se encontraba quieta porque había estado en la cámara frigorífica. Intercambie opiniones con el resto de compañeros para saber qué podía hacer. Un socio de la cooperativa la cogió y se la llevó en un bote de cristal".

Este tipo de animales suelen campar a sus anchas por los huertos y zonas de cultivo. Como se trata de una especie no venenosa, los agricultores no se dan mal porque ahuyentan a los roedores de estos alimentos.

Un mensaje difundido por redes sociales

La Asociación Vecinal Supermercado Cooperativo de la capital aragonesa no dudo ni un momento en hacerse eco de esta anécdota y compartirlo con sus seguidores a través de redes sociales: "Revisa tu ticket si has comprado borraja últimamente… porque puede que te hayan pesado una serpiente como esta. Esta preciosidad ha aparecido en la caja de las borrajicas, bien arropada, en la cámara frigorífica".

Los comentarios no tardaron en llegar y algunos se mojaban con la especie que podría llegar a ser. "Podría ser culebra viperina o (Natrix Maura) como dicen ya", comentan un usuario en el post. Otros no dudaban ni un minuto en afirmar la calidad del producto: "Ese encuentro es sinónimo de verdura de la buena, la de proximidad y en un entorno con biodiversidad. Yo le subiría el precio a esa borraja".