Malestar por la obligatoriedad de los seguros para patinetes y bicicletas: «Parece que molesta que uno pueda moverse gratis»

No ha gustado demasiado el anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza en el que el consistorio comunicó que, a partir de este verano, para circular por las calles de la capital aragonesa en bicicleta y en patinete será obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil. Las voces menos críticas llegan precisamente de la población que no utiliza estos dos medios de transporte, pero se hace difícil encontrar entro sus usuarios alguna opinión favorable.

Eso sí, parece que, si se confirma la necesidad de acabar contratando una póliza no van a ser demasiados los zaragozanos que por este motivo deje de desplazarse de esta manera. «Lo pagaré y ya está, como se acaban pagando mil historias que al final no usas, pero pronto al final nos acabarán cobrando por respirar. Parece que les molesta que uno pueda moverse gratis», subraya Diego Carbonel, usuario de patinete eléctrico. Para el joven de 31 años no serán un obstáculo los 20 0 30 euros que se calcula que costarán ese tipo de seguros anualmente, pero se muestra especialmente molesto con la situación. «Da la sensación de que te tienen que tener controlado y ‘fichado’ por todos los lados. Si le digo a mi abuelo que me van a cobrar por ir en bicicleta se me echa a reír», ironiza Carbonel.

Un pensamiento algo más diferente expresa Verónica Pardo, al menos con respecto a los patinetes. «La verdad es que ahí tengo más dudas al ser un vehículo a motor, pero de todas maneras pienso que el seguro debería ser opcional y no obligatorio», reflexiona la zaragozana, que utiliza todos los días, «cuando no hace mucho frío», su bicicleta para desplazarse desde el centro de la ciudad, donde reside, hasta un colegio del Actur donde ejerce de profesora de Secundaria.

Sin humos

La zaragozana piensa que al final todo el mundo «acabará pasando por el aro», pero no acaba de entender la decisión «si es verdad eso que dicen que se quiere apostar por una movilidad más ecológica» en las ciudades.

Donde sí que Pardo está de acuerdo con la administración local es en la intensificación de la vigilancia en el tráfico. «Yo llevo años con la bici pero ahora se ve mucha más gente tanto en bicicleta como con patinete y mucho más loco. No sé puede ir en una ciudad como por el campo», asegura la profesora. «Si la única manera de que la gente tome conciencia y conduzca civilizadamente es poniendo más multas, pues adelante», termina la aragonesa.