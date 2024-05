La organización de la Ofrenda de Frutos cambiará su fórmula legal

La Ofrenda de Frutos no corre peligro. Al menos, eso es lo que se desprende de lo afirmado ayer por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón. Aunque el convenio de colaboración entre ambas entidades para organizar esta tradicional cita no se renovará y ya se estudia otra fórmula legal. Se trata de un contrato de coorganización, por el que la federación se muestra cauta hasta conocer su contenido. Esta situación llega después de que las casas hayan renunciado a montar sus puestos al obligarles a salir de la plaza Aragón y que el ayuntamiento les ofreciera ubicaciones alternativas que, para ellas, resultaban difíciles de materializar. Todo ello, en un contexto en el que faltan cinco meses para que lleguen los Pilares.

"Es una ofrenda única en el mundo, que ha trascendido ya de lo que hasta ahora venía siendo y podemos hacerla más grande en la ciudad", ha destacado este jueves la primera edila, preguntada por si la marcha de las casas regionales de la céntrica plaza podría afectar de alguna forma a la celebración de esta tradicional actividad, que este año caerá en domingo.

"No solamente queremos seguir manteniéndola, sino que creo que es importante para la ciudad hacerla crecer", ha recalcado Chueca, quien también ha avanzado que el consistorio zaragozano seguirá trabajando con las casas regionales "para hacerlo posible y de la mano con ellas".

Fuentes de la federación, organizadora de la ofrenda desde 1949 y propietaria de su patente, aunque han reconocido que "no peligra", tampoco han descartado que se puedan introducir cambios. Eso sí, aunque han mostrado su aprobación a la propuesta municipal de que crezca, han descartado que adquiera un cariz similar al de la Ofrenda de Flores, cuyo periodo de actividad se prolonga desde el punto de la mañana hasta casi la noche.

Este posicionamiento de la federación llega en un momento en el que las casas regionales esperan a que el ayuntamiento les presente su propuesta relativa a sus actividades durante las fiestas del Pilar. Se tratará de un contrato de coorganización que sustituirá al que hasta ahora ha sido un convenio de colaboración; el último, suscrito en 2012, de una década de duración.

Este documento incluía, además de la organización de la ofrenda, la instalación de los puestos en la plaza Aragón. Y, aunque debería haber prescrito en 2022, los dos años sin fiestas debido a la pandemia lo prolongaron hasta el 2023. Con ello también cambia la fórmula legal del acuerdo, aunque no será necesario que salga a concurso, según los servicios jurídicos del ayuntamiento. Sobre el nuevo contrato, desde las casas regionales han precisado que en el consistorio les dijeron que, por ley, ya no se pueden suscribir convenios como hasta el año pasado vigente.

Por todo ello, y a falta de conocer su contenido, desde la federación se han mostrado cautos y, por ello, no descartan que se puedan introducir cambios en el formato de la ofrenda. Será, previsiblemente, la semana que viene cuando las casas conozcan la propuesta municipal, un hecho que llevará a que este colectivo tenga que estudiar sus pormenores. Ahí entran algunas de las dudas de la federación sobre el nuevo formato y su posible agrandamiento.

Además, y según ha podido saber este diario, el ayuntamiento también ha ofrecido a las casas que puedan usar el escenario de Goya de la plaza del Pilar el día 12 de octubre, después de que termine el certamen de jota, para que puedan realizar uno de folclore.

Desde la federación han insistido en afirmar que las negociaciones con el ayuntamiento, a pesar de no seguir con sus puestos en la plaza Aragón, van a continuar y que esperan encontrar pronto una solución para todo. En ese sentido, han subrayado que las casas no se han cerrado "en ningún momento" al diálogo, han mostrado su agradecimiento al consistorio por su interés y han confiado en que no exista "ningún problema" a la hora de poder organizar la Ofrenda de Frutos.

Informes desfavorables

Más allá de la ofrenda, Chueca también se ha referido este miércoles a la salida de las casas regionales del centro de la ciudad. Al respecto, la alcaldesa ha asegurado que existen "una serie de informes técnicos que desaconsejan seguir utilizando la plaza Aragón". Estas declaraciones las ha realizado poco después de que la federación que engloba a este colectivo en la ciudad anunciara que este año no montarán sus casetas durante las fiestas.

Chueca ha recordado también que el convenio ya había finalizado y ha ahondado en que los informes desaconsejaban el uso de la plaza Aragón "ya desde hace tiempo, incluso por problemas que había con los propios desagües". «Por lo tanto –ha continuado-, se ha trabajado con ellos para buscar distintas opciones alternativas y han decidido que igual no es el momento de buscar otra ubicación, sino que es una actividad que ha podido llegar a su fin, no lo sé". A pesar de todo, ha recalcado que desde el consistorio les están ofreciendo "desde hace tiempo distintas opciones alternativas".

Suscríbete para seguir leyendo