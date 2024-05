La plantilla de MercaZaragoza no irá a la huelga, al menos de momento

El comité de empresa de MercaZaragoza ha comunicado este jueves a la dirección de la plataforma alimentaria que la huelga indefinida que iba a comenzar este mismo viernes queda, por el momento, suspendida. Así lo decidieron los trabajadores ayer en asamblea después de una reunión de la representación legal de la plantilla y la jefatura en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

El motivo de la convocatoria de la huelga era el "retraso" en la firma del convenio colectivo, un texto sobre el que se alcanzó un preacuerdo entre las partes ya el pasado mes de enero. Sin embargo, este documento todavía no ha pasado por la comisión ejecutiva de MercaZaragoza, donde tienen representación todos los socios del consejo de administración. La plataforma alimentaria es propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza (51%) y de Mercasa (49%), una entidad que depende del Gobierno de España y que es parte también del resto de mercados mayoristas distribuídos por nuestro país.

En la reunión de ayer en el SAMA, desde la dirección de la empresa se comunicó que estaban a la espera de recibir el resultado de unos "informes de legalidad" sobre el convenio preacordado. El resultado fue positivo, por lo que no tendría que haber problemas para su ratificación por parte de los socios de la plataforma. Sin embargo, no será hasta el día 19 de junio cuando se reúna la comisión ejecutiva para votar sobre este asunto. Por parte del ayuntamiento no habría problema en ratificar el convenio, según ha podido saber este diario, pero falta por conocer qué hara Mercasa.

Ante esta situación, los trabajadores han decidido esperar a saber qué ocurre en esa comisión ejecutiva del día 19. Si el convenio no se ratifica, la huelga indefinida comenzará al día siguiente, el día 20 de junio, lo que podría poner en jaque el sistema de distribución alimentaria de Zaragoza. En cambio, si los socios de MercaZaragoza dan luz verde al texto, la plantilla cancelará la convocatoria de paros.