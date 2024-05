¿Cómo funcionan los nuevos triciclos eléctricos? Esto es todo lo que debes saber

El próximo día 4 de junio llegarán a Zaragoza los triciclos eléctricos Minits, vehículos que se suman a los servicios de movilidad compartida existentes de VMP (patinetes eléctricos) y motos eléctricas, además del servicio público de bicicletas Bizi. Minits desplegará inicialmente 100 vehículos, aunque está previsto que, conforme avancen sus usos, pueda alcanzar los 200.

Apertura y cierre de puertas

En ambas puertas encontrarás una palanca en el manillar de color negro: tira de ella hacia arriba y después hacia ti para abrir la puerta.

Desbloqueo del freno de mano del coche

Aprieta el botón de la parte de arriba del freno de mano, tira levemente hacia ti y luego empuja la palanca hacia delante lo máximo que puedas.

Ajuste del asiento

Encontrarás una palanca debajo del asiento, tira de ella y ajusta tu asiento.

Ponte el cinturón de seguridad

Es como el de cualquier coche, y es obligatorio.

Botones de marcha

Los Carvers tienen hasta tres marchas distintas:

D, de Drive: La posición D es la que hace avanzar el coche. Al igual que en los manuales no entra la primera si no desembragas, no podrás poner la D sino tienes el freno pisado.

R, de Reverse: Como su nombre indica la posición ‘R’ es de reverse o retroceso, más comúnmente conocido como marcha atrás.

N, de Neutral: La ‘N’ sería lo que en los coches manuales entendemos como punto muerto. Es decir, el coche se mueve simplemente por inercia o si se empuja.

La secuencia para iniciar la marcha sería

Pisar el pedal de freno, quitar el freno de mano y seleccionar la D

Calefacción (para cuando haga frío...)

Encontrarás un botón a la derecha del volante para poder encender la calefacción, que se iluminará cuando lo pulses para indicarte que está funcionando.