La casas regionales quieren tener más espacios para mostrar su folclore

Las sensaciones son buenas y el acuerdo parece ya cerca. Este es el sentir de la federación que agrupa a las casas regionales de cara a pactar con el ayuntamiento cómo será la colaboración para las próximas fiestas del Pilar. Este colectivo se encarga de organizar la Ofrenda de Frutos y, hasta ahora, ha montado sus puestos en la plaza Aragón. Y, aunque en 2024 no estarán sus casetas después de que desde el consistorio se decidiera sacarlos de la céntrica plaza, siguen negociando para preparar la ofrenda. En este contexto, el ayuntamiento les ha ofrecido el escenario de Goya de la plaza del Pilar para que lo usen el día 12, una idea que ha gustado, aunque también les gustaría que el folclore llegue más días y en otros puntos de la ciudad.

Fuentes de la federación así lo afirmaron ayer a este diario, pues el proyectar los bailes, músicas y trajes de las distintas comunidades es uno de sus objetivos. Por ello, y aunque consideran una buena propuesta poder utilizar el escenario de la plaza del Pilar el día 12, después del certamen de jotas, también observan que se trata de una actividad que se celebraría un solo día.

Puntos céntricos

En ese sentido, abogan por disponer de algún otro espacio para mostrar sus representaciones folclóricas y durante más días en los nueve que duran las fiestas. Especialmente, en un entorno céntrico. La propuesta recuerda a las muestras de música y baile que han celebrado hasta ahora en la plaza Aragón de 17.00 a 19.00 horas, que este año no podrán llevar a cabo al no disponer de ese espacio.

Más allá de esta petición de las casas regionales, fuentes de este colectivo han avanzado que el acuerdo con el ayuntamiento está muy cerca de producirse y que este podría llegar en cuestión de días. También han informado de que la fórmula que regule la relación entre ambas entidades no pasará por un contrato de coorganización, como se dijo hace unos días, sino que ahora se trabaja en una propuesta de colaboración entre ambas entidades. A este punto se ha llegado después de que el convenio de colaboración que se rubricó en 2012 y de una década de duración caducara el año pasado, ya que no contaron los dos años de pandemia. No obstante, las mismas fuentes han destacado que este cambio no introduce modificaciones de ningún tipo en la Ofrenda de Frutos, que no corre ningún peligro.

Aunque este año, y después de una década haciéndolo, la federación ha renunciado a montar sus puestos de comida en la plaza Aragón, lo que aseguraba la rentabilidad de esta propuesta, no se descarta que el año que viene pudiera regresar esta feria con un formato diferente al de años pasados.

