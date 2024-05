El PSOE acusa a Chueca de "imponer" el debate de la ciudad en julio, cuando empiezan las obras en La Romareda

La portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha trasladado este miércoles su preocupación por la "imposición" del Gobierno de Natalia Chueca de las fechas del debate sobre el estado de la ciudad, que se celebrará los próximos 11 y 12 de julio, coincidiendo con el inicio de las obras de demolición del estadio de La Romareda.

Ranera ha recordado que el primer debate fue en el año 2008 y que, desde entonces, se han celebrado doce debates, de los cuales nueve han sido en noviembre y otros tres, en diciembre.

"Los distintos alcaldes desde entonces entendieron que el debate era lógico hacerlo los últimos meses porque se hace una lectura anual de lo que pasa en la ciudad, de enero a diciembre, y no de julio a julio", ha apuntado.

Además, ha aludido a que, en la pasada corporación, la portavoz del Gobierno, María Navarro, consensuaba con los grupos municipales las fechas del debate, algo que no ha sucedido esta vez. "Lo que ha funcionado hasta ahora, no debería cambiar", ha defendido.

Ranera ha solicitado una Junta de Portavoces extraordinaria ante la "evidente falta de respeto" hacia los grupos políticos, con la asistencia de la alcaldesa, para que "no siga por la senda del autoritarismo, recapacite y vuelva a los cauces del consenso, de los espacios democráticos y del respeto al debate, como hicieron sus predecesores, que entendieron que la institución estaba por encima de las imágenes personales y de los tacticismos políticos".

"La alcaldesa trata a esta institución como si fuera una empresa de márketing y comunicación, como si fuera un gran plató de televisión. Seguramente porque está de paso y no conoce la institución, no entiende que lo más importante en la democracia es la búsqueda de consensos, porque tan importante para que una ciudad funcione es la oposición como el Gobierno", ha remarcado la portavoz socialista.

En su opinión, Chueca "impone sin consenso" un debate sobre el estado de la ciudad en julio "quizás porque busca otras cosas, como mezclar su balance de gestión de un año para quitarle importancia al Debate", "porque quiere hacerlo coincidir con la demolición de La Romareda y tener el gran titular" o porque quiere "bajarle intensidad porque ya es verano".

Frente a ello, ha subrayado que para el PSOE "este debate es muy importante porque representa analizar y diagnosticar cómo está Zaragoza y qué retos y oportunidades tiene en los próximos años, con propuestas de trabajo para que sea una ciudad más amable y proteja a los ciudadanos".

Ha continuado incidiendo en que la Junta de Portavoces "siempre había sido un espacio democrático, de consenso, de trabajo por el bien común y jamás el autoritarismo había sido la marca de este órgano".

"El Debate sobre el estado de la ciudad es uno de los momentos más importantes de este Ayuntamiento que hay que respetar, porque así se respeta a los ciudadanos, a los grupos, a la institución y se respeta la propia alcaldesa. Saltándose los consensos, no estamos respetando nada", ha concluido Lola Ranera.

Respuesta de Chueca

Ante estas acusaciones, Chueca ha respondido que "no había pensado" en que el debate iba a coincidir con el inicio de las obras de demolición del estadio."No había hecho esa conexión. La verdad es que no lo había pensado, así que es una coincidencia", ha expresado la alcaldesa en la rueda de prensa posterior a la colocación de la primera piedra del futuro Centro Cívico Hispanidad.

Así, ha justificado la elección de la fecha en que está cerca de que se cumpla un año de su investidura --el 17 de junio de 2023-- y, por tanto, es "la más conveniente para hacer un buen balance del primer año de gobierno".

"No había caído en que, además, se cumple otra promesa, que es la del inicio de las obras de La Romareda", ha finalizado.