Primer día de piscinas en Zaragoza: "Con este calor, tenía muchas ganas de bañarme"

Empieza la temporada de verano. Puesta la crema de sol, los gorros y los bañadores toca ya salir a darse el primer chapuzón del año en las piscinas municipales de Zaragoza, que han inaugurado el periodo estival este sábado. Al rededor de 140 personas han acudido esta mañana al Centro Deportivo Municipal Perico Fernández (Salduba) para disfrutar del sol con el que ha amanecido esta mañana la capital.

A las 11.00 horas, con mercurio de los termómetros ya alcanzaban los 30 grados, se abrian las puertas del recinto Salduba. "Hoy esperábamos peor día, pero al final hace muy buena temperatura y la gente se ha animado a venir", ha señalado Gabriela Gavilondo, camarera del bar en las piscinas. Una hora después del inicio de la temporada, la camarera asegura que no han parado de servir "cafés con hielo y cervezas", aunque ha apuntado que "de momento el día está tranquilo". Para la revolución vespertina tienen preparados todo tipo de helados para los más pequeños, "siempre son lo que más piden".

Echando crema de sol a sus hijos, Selena ha confirmado que esperaban la apertura de la piscina "con muchas ganas". La larga semana de calor sofocante que ha pasado la capital de Aragón, ha hecho que la espera para darse un chapuzón "haya sido dura", ha apuntado la madre. A su lado, la hija mayor se preparaba para el buceo en la piscina grande "me encanta venir porque el agua está muy fresquita y puedo bañarme durante todo el día", ha asegurado la niña de diez años.

Pero, no todo han sido alegrías para esta familia que lleva acudiendo al recinto "más de ocho años". La sorpresa que han recibido al entrar al recinto y conocer que el pabellón del mismo estaba cerrado ha sido "muy mala". Desde que son pequeños, los hijos de Selena han disfrutado del espacio de juegos que se encontraba dentro de las instalaciones. "Los dejaba jugando y entretenidos la mayor parte del día y, ahora, lo más seguro es que nos busquemos otra piscina municipal que tenga esa opción", lamenta la madre, quien insiste en que "hemos venido siempre aquí, porque nos pilla al lado de casa, y es una lástima".

Juan ya lleva puesto el bañador y está listo para estrenar la piscina. Su jornada de sábado va a estar protagonizada por "el sol, el agua y el descanso", ha enumerado. Este zaragozano lleva también "muchos años" acudiendo a Salduba, "son piscinas con mucho espacio para tomar el sol y si vienes con niños se lo pasan en grande en la pequeña", ha asegurado. Él y su mujer, explica, suelen coger los bonos de diez días "nos viene mejor y vamos yendo a las diferentes piscinas municipales".

Bono para todo el verano

Selena, al contrario que juan y su familia, todos los veranos asegura que prefiere sacar el bono para los tres meses. "Me cuesta unos 150 para los tres (ella y sus dos hijos) y no me tengo que preocupar ya hasta que llega septiembre y decimos adiós al verano", ha explicado.

Revisando que todo este a punto para la primera jornada del verano, el técnico de las instalaciones, Francisco Lozano, pasea por la zona y charla con los ciudadanos, a los que les pregunta "por su comodidad". "Como todos los años, el día de apertura predominan los nervios y la ansiedad de que todo funcione", ha afirmado Lozano.

Sobre el comienzo de esta temporada, el técnico ha considerado que "todo ha empezado muy bien, la gente tenía ganas y como al final ha hecho calor se han animado muchos ya desde el principio de la mañana". Añade que, para las que está por venir, "serán parecidas a los años anteriores y, la mayoría de los días, llenaremos aforo con más de mil personas".