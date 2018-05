La Cincomarzada pierde a la mitad de los colectivos y peñas

Este domingo se celebrará en Zaragoza la tradicional fiesta de la Cincomarzada, aplazada por la lluvia y que dejó el parque Tío Jorge impracticable. Entonces se acordó trasladar la fiesta al último fin de semana de mayo en el que se notará la ausencia de varias peñas, que han descartado unirse a la rebautizada como 27mayada. Sucederá lo mismo con los colectivos que suelen participar, ya que prácticamente la mitad ha anunciado que no asistirá a la cita al coincidir con el festival de culturas Zaragoza Diversa y porque no pueden cumplir con la normativa municipal. Por si fuera poco, el tiempo amenaza lluvia, así que desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) vuelven a mirar al cielo. Si algo tienen claro es que, si se tiene que suspender de nuevo, no se buscará otra fecha.

Según explicó el presidente de la FABZ, Manuel Arnal, «la extrema dureza» de la normativa ha provocado que varios colectivos hayan descartado montar sus carpas y barras. «Es un día de comidas populares, al aire libre, donde se juntan los vecinos para disfrutar de la jornada y en el que participan colectivos sin grandes infraestructuras y medios para afrontar tantas exigencias», explicó.

Por ejemplo, destacó que entre las condiciones impuestas desde el consistorio destaca que los productos de alimentación deben estar en zona de suelo. «No tiene sentido porque estamos en un parque donde suele haber césped y piedras», criticó.

Arnal insistió en que no se quiere poner en riesgo a ninguna persona y en que las medidas de seguridad deben exigirse en todo momento, pero que deberían amoldarse al tipo de celebración.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal, Rafael Tejedor, admitió que la fecha elegida no ha sido la ideal, al coincidir con la celebración en la plaza del Pilar de Zaragoza Diversa, la fiesta de las culturas en la que participaban varios colectivos asiduos a la Cincomarzada.

Tampoco se podrá realizar la tradicional verbena de cierre porque no se ha encontrado a una orquesta libre, así que, en su lugar, se hará un concierto tributo a Fito y Fitipaldis.

La marcha de los barrios sufrirá un pequeño cambio en su recorrido, que tradicionalmente comienza en la plaza del Pilar. Así, su lugar de inicio será la calle Pano y Ruata, donde se encuentra la asociación de Arrabal y llegarán hasta el parque Tío Jorge.