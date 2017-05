La DGA afirma que la solicitud de la carrera cancelada llegó tarde

El Gobierno de Aragón aclaró ayer por qué no dio permiso para la celebración del II Gran Trail de Jaca, que fue cancelado este fin de semana a menos de una semana de su celebración prevista, este viernes. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, la prueba deportiva no se llegó a prohibir, sencillamente no se llegó ni a tramitar, porque la solicitud no fue entregada a tiempo para poder evaluarla.

En concreto, siempre según fuentes de la DGA, la petición entró en el registro de su delegación territorial de Jaca el pasado 3 de mayo, a 17 días del inicio del evento, cuando según la normativa ha de presentarse «con al menos dos meses» de antelación para poder tomarse en consideración. Es entonces cuando se solicitan los informes preceptivos de la Dirección General de Tráfico (por ver si hay efectivos) y de la Administración o particular titular del terreno por donde discurra, ambos preceptivos y vinculantes a la hora de conceder o denegar el permiso.

En este caso, ni se llegaron a solicitar, al estar la petición directamente fuera de plazo. Fuentes de la organizacíón de la prueba deportiva rehusaron ayer confirmar o desmentir la tardía entrega de la documentación, «por no entrar en polémicas».

El Gran Trail de Jaca tenía alrededor de 200 inscritos para sus diversas modalidades de recorrido por la montaña, según explicaban anteayer los organizadores. Unos atletas que en muchos casos llegaban desde otros lugares de Aragón o de España, por lo que la cancelación no solo les ha supuesto un trastorno de planes sino de reservas de hoteles, restaurantes o cualquier otro evento relacionado con su estancia.

RECORRIDOS / La organización no entendía anteayer la denegación del permiso, ya que según exponían, los recorridos propuestos eran exactamente igual que los de la primera edición, el año pasado. Ha resultado que el problema no era el itinerario propuesto sino la burocracia necesaria para la organización. En cualquier caso, según explicaba la organización antes de ayer, no les habían dado ninguna razón, tampoco esta, antes de comunicarles verbalmente que no iban a recibir el visto bueno para la prueba.

La prueba hubiera supuesto una afluencia turística apreciable en temporada baja como la actual, sin eventos reseñables hasta finales de junio. Así lo fue el año pasado, en la primera edición. El Gran Trail cuenta en su organización con la colaboración del Ejército de Tierra, en particular con el regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64, acuartelado en la ciudad oscense. Se trata de un recorrido con diversas distancias en función del nivel del senderista, de hasta 100 kilómetros.