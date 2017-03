La DGA rescindirá el contrato si las agujas para diabéticos no son seguras

El Gobierno de Aragón rescindirá el contrato con la empresa que suministra las agujas para diabéticos en la comunidad si el nuevo lote de material que se ha recibido —tras la retirada de las defectuosas— no cumple con los requisitos de calidad exigidos.

Fuentes del Departamento de Sanidad explicaron ayer que los controles del último cargamento de la empresa adjudicataria empezarán a pasarse esta próxima semana y las agujas no se distribuirán a los pacientes hasta que no se compruebe su efectividad. «Si no cumplen los criterios, se rescindirá el contrato», insistieron. La situación viene precedida por las quejas de los diabéticos de Aragón, quienes denunciaron ya hace unos meses ante el Salud que las agujas que venían utilizando les provocaban heridas.

Sanidad paralizó en enero la distribución de algunos lotes y la compra del material afectado. Además, se puso en contacto con la empresa encargada de su distribución, quien se comprometió a facilitar un cargamento de acuerdo a los requisitos exigidos y que Aragón ya ha recibido.

Mientras se ha resuelto esta situación, la DGA optó por comprar otras agujas y suministrarlas con una segunda empresa. «Respecto a estas no ha habido quejas», precisaron fuentes de la consejería. Por otro lado, ayer en la Comisión de Sanidad de Cortes todos grupos parlamentarios pidieron priorizar la calidad del material sobre su coste en los próximos contratos. Así, se aprobó por unanimidad una propuesta de Podemos, expuesta por Itxaso Cabrera, relacionada con el suministro de material médico para los pacientes diabéticos en la comunidad.