Imputado un hombre por manipular los cuentakilómetros de vehículos de ocasión

Guardia Civil ha acusado de falsedad documental y estafa al responsable de un establecimiento de reparación y compra venta de vehículos de la comarca turolense del Bajo Aragón por la presunta manipulación del cuentakilómetros de 46 vehículos de ocasión para reducirles más de cinco millones de kilómetros recorridos.

La Guardia Civil de Teruel inició la investigación hace varios meses, indica en una nota el instituto armado, al detectar que varios vehículos adquiridos en el mercado de ocasión mostraban signos evidentes de manipulación en sus cuentakilómetros, con la finalidad de reflejar un menor número de kilómetros recorridos y así elevar considerablemente el precio de venta al público.

El perjuicio causado al cliente, señalan las mismas fuentes, es no solo el económico, sino también de seguridad puesto que la manipulación en el kilometraje esconde el desgaste del vehículo, y al no conocer el nuevo propietario los kilómetros reales recorridos por el vehículo que ha adquirido, no le realizará el mantenimiento correspondiente a su verdadero desgaste.

Por todo ello, el gerente del establecimiento comercial ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Alcañiz (Teruel) en calidad de investigado y se le imputan los delitos falsedad documental y estafa.