Los jardineros irán a la huelga al no llegar a un acuerdo con FCC

Sin acuerdo. Así finalizó ayer la reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) entre la empresa que se encarga del mantenimiento de las zonas verdes de Zaragoza, FCC, y sus trabajadores. Ante ello, los empleados anunciaron que irán a la huelga. Los paros comenzarán este viernes a las 11.00 horas en las oficinas municipales de parques y jardines, situadas en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

El comité señaló a la dirección de FCC como «única culpable de los recortes en parques y jardines» . La reunión mantenida en el SAMA duró apenas una hora y no sirvió para acercar posturas y poder desbloquear la convocatoria de paros parciales. La plantilla aseveró que «la dirección de FCC en Zaragoza, se niega a cualquier negociación y que ha solicitado una vez más, que las reivindicaciones vayan dirigidas a influir al ayuntamiento y no a la empresa».

Asimismo los trabajadores expusieron sus reivindicaciones, para poder «desbloquear la convocatoria de huelga, con la negativa rotundidad de la dirección de FCC». Las reivindicaciones que mantienen son: que «se abone de forma correcta el plus peligroso en la zona de obras, y se dejen de recortar horas realizadas de este plus a los trabajadores y se respete lo acordado en relación a los permisos no retribuidos regulados con un 2% de la plantilla y la empresa deje de regular inadecuadamente estos permisos en base a grupos de vacaciones».

También solicitan, entre otras cuestiones, «que se respete lo acordado en relación a los asuntos propios y la empresa deje de regular inadecuadamente estos permisos en base a grupos de vacaciones y se respete lo acordado en relación al disfrute de los puentes y la empresa deje de regular mal estos permisos en base a grupos de vacaciones». Otras de las múltiples peticiones son que «mantengan las dos asambleas anuales o el derecho a la formación».