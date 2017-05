Lambán asegura que si hubiera peligro «no defendería Yesa»

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, aseguró ayer que si tuviera «la más mínma duda sobre el riesgo para las poblaciones circundantes» al embalse de Yesa, no sería «un ferviente defensor» de este gran pantano, que está ya construido en su máxima cota al 80% y que genera dudas también entre numerosos expertos que advierten del peligro que corre una ladera sobre la que se fija parte del estribo de la presa. Sin embargo, Lambán minimizó ayer estos riesgos, asegurando que «nadie ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa razonable» al recrecimiento del pantano de Yesa y se cumplen los parámetros de seguridad. De lo contrario, insistió, no defendería una obra «positiva para los intereses generales de Aragón desde cualquier punto de vista, no solo para los regadíos de Bardenas, sino para agua de boca» para más de 850.000 aragoneses, así como para la laminación de avenidas. Incluso aseguró que los informes técnicos «no pueden ser establecidos por criterios políticos» sino por expertos que además tienen «conocimiento de causa porque se arriesgan con ir a la cárcel».

Javier Lambán recordó que esta obra fue objeto de un gran debate hace años y que concluyó con el consenso del 80» de los participantes, lo que confiere al proyecto «uno de los más altos grados de consenso en obras públicas en Aragón».

Una visión distinta fue la que ofreció el autor de la pregunta al presidente, el diputado de Podemos, Pablo Echenique. Para él, el embalse de Yesa es el «Castor» de Aragón, «no sólo porque esté detrás Florentino Pérez, sino porque ambos están construidos «irresponsablemente» en zonas de riesgo sísmico, lo que convierten a esta obra en una amenaza que podría acabar «en una tragedia». Echenique acusó a Labmán de cimentar su carrera poítica en torno a este gran proyecto, que se ha triplicado en sobrecostes.

«No me sirve que la probabilidad de riesgo sea muy baja», ya que «la seguridad de la gente es lo primero» e incluso, en tono pesimista, señaló que «si algún día vemos ese fatídico telediario nos acordaremos de lo que hoy dijimos.

Mientras Lambán aludió a informes de expertos que consideran que la obra no genera ningún peligro, Echenique esgrimió otros que argumentan todo lo contrario.

visita de diputados navarros / Por otro lado, los miembros de la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Parlamento de Navarra visitaron ayer las obras de recrecimiento del embalse de Yesa acompañados por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Raimundo Lafuente y técnicos del organismo. Antes de acceder a la zona de trabajos se han respondido todas las dudas expuestas por los representantes de la Cámara navarra a través de una explicación técnica en la que se ha entrado en todo tipo de detalles, tanto de la obra, como de seguimiento y control de la seguridad y usos del embalse.