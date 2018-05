La lluvia también obliga a suspender la 27mayada

El 2018 no es el año de la Cincomarzada, la fiesta vecinal más multitudinaria de Zaragoza. La lluvia, muy caprichosa, ha vuelto a obligar a aplazar su celebración, por segunda vez en menos de tres meses. El 5 de marzo el tiempo obligó a aplazar su celebración a hoy, pero la tromba de agua que ayer sorprendió a los zaragozanos por la tarde dejó impracticable el parque Tío Jorge, por lo que desde la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) y el ayuntamiento se decidió suspender la programación por motivos de seguridad de la rebautizada como 27mayada. No habrá un tercer intento porque la federación ha decidido que no se propondrá una otra fecha. Así que la ciudad se queda sin su fiesta en el parque hasta el próximo año, siempre que el tiempo lo permita.

Los técnicos municipales, la Policía Local y miembros de la propia FABZ estuvieron revisando el estado del parque a última hora de la tarde para barajar las posibilidades que había mantener la celebración. Las previsiones dicen que hasta esta tarde no lloverá –aunque nunca se sabe– pero el parque no presentaba su mejor cara.

La idea de arriesgarse y mantener los actos quedó desechada tras revisar el suelo y las zonas ajardinadas, ya que, con la acumulación del agua, podrían sufrir daños con el paso de los vehículos de montaje y desmontaje.

ESTADO

El agua embalsada en el escenario doblaba a la que se acumuló el pasado 5 de marzo, cuando el nivel freático estaba más alto como consecuencia de la crecida extraordinaria del Ebro, que provocó que el parque se encharcara, además de por la lluvia caída horas antes. El acceso a los baños químicos también estaba impracticable y las previsiones del tiempo no eran muy buenas.

El presidente de la FABZ, Manuel Arnal, lamentó la situación y, sobre todo, que no se pudiera plantear una alternativa. «No hay tiempo para poder celebrarla en otro lugar, así que habrá que esperar al próximo año», aseguró. Recordó que no es la primera vez que se aplaza a causa de la climatología, pero admitió que este año la suerte no ha acompañado a la Cincomarazada.

La 27mayada, además de por su nombre y la fecha, iba a ser una tanto diferente porque la participación de colectivos y peñas había disminuido considerablemente respecto a la primera convocatoria, según la FABZ. Esta es una de las razones por lo que desde la federación de barrios se descartó un tercer intento.