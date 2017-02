Nunca llueve a gusto de todos

«Después de 10 años recorriendo todos los días 100 kilómetros para ir al trabajo, por fin he conseguido una plaza en mi ciudad de residencia y estoy muy contento». Alfredo es geriatra, vive en Huesca y su empleo está en Barbastro. Pero ayer logró darle la vuelta a su situación tras ser uno de los facultativos de área que ha conseguido una interinidad debido a las plazas vacantes que quedarán tras el concurso de traslados. «Estoy muy contento», aseguraba tras abandonar el salón de actos del Salud.

Su alegría contrastaba con la de otros compañeros que, debido a que la elección de plazas se hacía por orden y por puntos, no conseguían la vacante deseada. En algún caso, las lágrimas aparecieron entre los presentes. «Cuando se da un proceso así no se pueden contentar a todo el mundo», explicaba Alfredo.

El Salud oferta 368 plazas para que facultativos especialistas de área cubran un puesto interino. Ayer se hizo el primer llamamiento durante todo el para especialidades como Anatomía Patologica, Cardiología, Endocrinología, Hematología, Neurocirugía o Cirugía Ortopédica.

Hoy se continúa con el proceso para áreas con muchas vacantes como Médico de Urgencia Hospitalaria, Radiodiagnóstico. «Mi intención era volver a Aragón y lo he conseguido, porque llevo cuatro años y medio trabajando en Calahorra y ahora he podido elegir el hospital de Alcañiz», decía Miguel, que es hematólogo. «Estoy contento, porque las veces que he tenido opción de regresar a mi tierra era para bajas cortas o contratos que no merecían la pena hacer el cambio. Siempre hay riesgo, porque te puedes quedar sin lo que quieres si alguien está por delante», aseguraba.