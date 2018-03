Patrimonio concluye que las cuatro iglesias zaragozanas en disputa son de la Iglesia

Lo que no queda bien explicado en el titular es que la iglesia de San Juan de los Panetes es del Estado y NO de la Iglesia. Por lo tanto ya hay una propiedad que no es del arzobispado. Por otro lado, han respondido a la pregunta del ayuntamiento de quien era el propietario de cada una. Como a la Iglesia se le dio el poder de poner a su nombre las que no tuvieran dueño pues esta claro que las pusieron al suyo. Lo que queda ahora es derrogar la ley que les da ese poder y revisar las propiedades que se han adjudicado sin mediar el Estado.