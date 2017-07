El PP reclama mayor atención para el parque Torre Ramona

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha reclamado mayor atención política para el Parque Torre Ramona donde "no se invierte nada desde hace muchos años".

Navarro ha explicado que "llevamos años escuchando promesas, elaboración de planes, anuncios, pero la realidad es que el parque se deteriora cada día más y los vecinos no pueden disfrutar plenamente de esta zona verde", informan los populares en una nota de prensa.

En este sentido, ha denunciado que los pavimentos están el "penosas condiciones", las fuentes no funcionan, hay decenas de alcorques vacíos, los árboles no se podan, el quiosco permanece cerrado y los muros y vallados se encuentran rotos y oxidados.

Esta situación la trasladará a la Junta Municipal Las Fuentes, así como al servicio de Parques y Jardines.

"Que hayan prometido un Plan Director para el Parque Torre Ramona, no significa que no haya que reparar de forma inmediata todos los desperfectos", ha explicado, "no estamos hablando de cantidades millonarias, sino de pequeñas inversiones para que los vecinos de Las Fuentes disfruten con dignidad del principal parque de su barrio".