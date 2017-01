El PSOE acepta con matices las condiciones puestas por Podemos

El presidente de Aragón, Javier Lambán, remitirá hoy al secretario general de Podemos-Aragón, Pablo Echenique, su disposición a incorporar al proyecto de presupuestos de la comunidad para este año las cinco condiciones impuestas por Podemos para abstenerse en la tramitación parlamentaria. En cualquier caso, no es una aceptación absoluta, ya que le expondrá las dificultades que se dan en al menos dos de los puntos impuestos por Podemos, puesto que a juicio de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón colisionan con la legislación estatal. En este sentido, para evitar un conflicto de jurisprudencia, Javier Lambán instará a Echenique a mantener en los próximos días una reunión que permita encontrar un punto medio entre las pretensiones de la formación morada y las del Ejecutivo.

El respaldo de Podemos, cuando menos la abstención, es indispensable para que comience la tramitación parlamentaria de los presupuestos para el 2017. Incluso la abstención podemista no garantiza que estos puedan tramitarse, si los votos del PP, PAR y Ciudadanos son contrarios a la tramitación, ya que sumarían mayoría. Por eso, es vital para el Ejecutivo autonómico encontrarse con Podemos y pactar el proyecto de ley para que el voto afirmativo de Podemos permita tener un presupuesto aprobado con una mayoría de izquierdas.

De lo contrario, el Ejecutivo presidido por Javier Lambán ya ha adelantado que no buscará otras alianzas y, por tanto, no habrá presupuestos. Por el momento, se han prorrogado los del año pasado, con los perjuicios que ello puede conllevar si la situación se prolonga en el tiempo, al no haber capacidad para disponer de partidas presupuestarias para inversión y transferencias.

Según fuentes cercanas al presidente del Gobierno, será factible acercarse a las pretensiones de Podemos, que reclamaba diversos planes por importe de 135 millones de euros para hacer políticas sociales, pero hay varias cuestiones que chocan con la legislación estatal. Concretamente en planes relacionados con la Dependencia y la Vivienda.

Líneas rojas

Tras varios meses oponiéndose a negociar bilateralmente las cuentas públicas, Podemos presentó recientemente un documento con sus cinco condiciones. Hace tan solo unos días se quejaron del silencio de la DGA ante sus propuestas. Hoy conocerán la respuesta del Ejecutivo autonómico. Estas medidas proponían un plan especial de rehabilitación de vivienda, con un importe de 40 millones de euros y la creación de 1.500 empleos; un plan de regreso y empleo joven (15 millones de euros y 800 puestos de trabajo), otro de empleo a través de la cultura (7,5 millones de euros), otro por la Dependencia (36 millones de euros y mejora de 10.300 puestos de trabajo) y otro para la sostenibilidad del territorio de 38 millones.