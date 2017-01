Los pueblos ribereños esperan con cautela la crecida del Ebro

La primera crecida del Ebro de la temporada ya ha llegado a Aragón y la punta de la crecida pasará mañana por los pueblos ribereños de Novillas y Boquiñeni. Se calcula que el caudal oscilará entre 1.500 y 1.600 metros cúbicos . y que el nivel del río rozará los 7 metros. Estos pueblos se muestran «cautelosos» al tratarse de una crecida ordinaria aunque, apuntan a que la suciedad del río podría generar alguna sorpresa. En Zaragoza, el caudal máximo se registrará mañana con un caudal de entre 1.300 y 1.500 metros cúbicos aunque «no causará daños», según la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Al cierre de esta edición, el nivel del Ebro a su paso por Novillas era de 6,5 metros, prácticamente lo mismo que en Castejón. En apenas 24 horas el río había crecido alrededor de dos metros. Mientras que el lunes por la tarde el Ebro había alcanzado una altura de 4,65 metros, ayer superó los 6,75 en Pradilla. Desde el Ayuntamiento de Novillas «esperan» con relativa tranquilidad la avenida ya que «si las previsiones son ciertas, el paso por esta zona se producirá sin incidentes», explicó José Ayesa, alcalde de Novillas.

Asimismo, aseguró que este año no han puesto en marcha ninguna medida de protección especial pero que «en el caso de que haya alguna pequeña afección se llevarán a cabo las actuaciones que sean necesarias». Por otro lado, recalcó la necesidad de mantener y conservar la limpieza del río como medida de prevención. «Si el Ebro estuviera limpio esta crecida pasaría totalmente desapercibida», apuntó Ayesa.

Tras su paso ayer por Logroño y Mendavia, la punta llegará mañana a la capital aragonesa con un caudal aproximado de 1.500 metros cúbicos por segundo. Según los últimos datos registrados ayer, su caudal se situaba en los 708 metros cúbicos, por lo que el incremento será del 52,8% en apenas un día y medio. La CHE asegura que se trata de una crecida calificada como «ordinaria» por lo que, en principio, no existe riesgo de que se produzcan incidencias de gravedad. Como medida de precaución, la Unidad Verde del ayuntamiento tiene previsto que esta tarde, sobre las 18.00 horas, se corte el camino interior del Galacho de Juslibol.

TEMPERATURAS bajas/ Las últimas previsiones de la CHE indican que no se esperan precipitaciones importantes durante los próximos días y que las temperaturas seguirán descendiendo. De esta manera, prevén que la cota de nieve pueda bajar y situarse en los 300 metros mientras que el lunes se encontraba en 1.500. Esta bajada será más drástica en la la zona este de la comunidad. «El descenso de las temperaturas es una buena noticia para que la crecida no aumente. Aunque no se espera mucha lluvia, en el caso de que hubiera precipitaciones, sería en forma de nieve. Esto ayudará a que los caudales de los ríos no crezca. Por eso el mensaje que transmitimos en este momento es de tranquilidad», explicaron desde la CHE.