A los tribunales la presidencia del Colegio de Médicos

El que fuera candidato a la presidencia del Colegio de Médicos de Zaragoza, Juan Alberdi, ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que la ganadora, la candidatura de Concha Ferrer, incumplió los estatutos al contar con un vocal suplente que no llevaba diez años colegiado.

La medida, avanzada ayer por Redacción médica, se adopta después de que fuera desestimada en su día por la Organización Médica Colegial. Sin embargo, Alberdi ha optado por acudir a los tribunales, algo que la candidatura de Ferrer conoce desde finales del pasado mes de enero. «Es una pataleta que no entiendo. Si el Consejo General decidió en su día que este recurso no tenía razón de ser y expuso argumentos jurídicos para ello, no tiene sentido que ahora se adopte esta medida. Entristece, porque creo que tienen que imperar las buenas relaciones entre ambas candidaturas», lamentó Ferrer, que ganó las elecciones celebradas el pasado mes de octubre tras obtener el 52,4% de los votos.

La polémica alcanza al candidato suplente para la vocalía de médicos residentes de Atención Primaria presentada por Ferrer. El candidato, Arturo Aliaga, que no cumpliría los diez años como colegiado establecidos en los estatutos. Según explicaron desde la candidatura de Ferrer, este candidato se incluyó en la lista como suplente por si se registraba alguna incidencia, en plazo, que obligaba a prescindir de algún candidato titular. «La persona que presentamos como vocal titular residente estaba a punto de dar a luz y lo hizo a los pocos días de la elección, así que ni siquiera fue necesario recurrir a ese potencial sustituto», indica la actual presidenta, que, además, indicó que «ningún residente acumula más de diez años de colegiado».

«Deberíamos estar todos en el mismo barco y remar en la misma dirección porque hay muchos asuntos sanitarios que deben ocuparnos», añadió Concha Ferrer.

La candidatura de Alberdi, por su parte, explicó que el recurso «se presenta en aras a la transparencia y para evitar opacidad en la gestión», indicaron a este diario.