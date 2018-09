Última ocasión de ZeC para salvar 2 millones para obras

A la tercera va la vencida. O eso dicen, porque en Zaragoza en Común (ZeC) no lo tienen tan claro. Confían en que así sea y que mañana se cumpla este presagio, cuando por tercera vez se sometan a votación los ocho proyectos de ciudad resultantes del proceso de presupuestos participativos en una comisión extraordinaria. Es la última oportunidad para salvar los 2 millones previstos para acometer las grandes obras que han elegido los ciudadanos y el último intento de su concejala, Elena Giner, por conseguir el apoyo de los grupos políticos.

El primero se produjo en junio. Entonces, Giner decidió retirar la votación ante el escenario de críticas y acusaciones que se encontró en la comisión de Participación Ciudadana. Lo volvió a intentar un mes después y PP, PSOE y Ciudadanos votaron en contra, CHA se abstuvo y ZeC se quedó solo alzando la mano.

Los motivos que esgrimieron las formaciones están directamente relacionados con el proceso de valoración técnica, en el que las distintas áreas municipales deciden qué proyectos son viables. Entonces, varias de las propuestas que más votos recibieron por parte de la ciudadanía se descartaron.

INSTANCIA/ Giner instó a las formaciones a que motivaran de forma individualizada las razonas por las que no podían ratificar las ocho propuestas. Salvo el PSOE, todos han respondido, aunque se han limitado a reiterar los argumentos que expusieron en la comisión, según indicaron desde Participación. Explicó que se han realizado once informes que amplían y detallan los argumentos por los que algunos proyectos se han quedado fuera. Por ejemplo, la concejala del PP, Patricia Cavero, criticó que se descartara el carril bici de La Cartuja y no el de María Agustín. El último informe elaborado por el área de Movilidad añade que, además de la falta de seguridad por la escasa luminosidad de la zona, sería necesario «firmar convenios con las entidades titulares de los terrenos por los que discurriría».

Otra de las razones que esgrimieron, en este caso desde CHA, fue el cambio de categoría de la propuesta para colocar gradas en el centro deportivo municipal de La Jota que, presentado como proyecto de ciudad, acabó siendo de distrito porque este pabellón «no desarrolla ninguna actividad específica y solo atiende las necesidades del barrio», añaden los técnicos. Esta apreciación se realizó después de que la concejala de CHA Leticia Crespo criticara que el de Ranillas, en el que se proponía acondicionar el campo de fútbol, sí fuera viable en las propuestas de ciudad. Giner no mostró ni un ápice de confianza en conseguir que las formaciones ratifiquen las propuestas. «Se trata de un filtro político en un proceso técnico, los grupos tendrán que asumir la responsabilidad de que se inviertan o no los dos millones», matizó. Porque no hay decreto que valga para aprobarlos.

votaciones/ Un 0,94% de los zaragozanos participaron este año en el proceso de votación de los presupuestos participativos. Esta edición solo ha logrado movilizar a 5.425 ciudadanos, que son los que han elegido el destino de 6,3 millones de euros (de 7) para las 117 obras que se ejecutarán durante este año y el próximo. La cifra representa un 11% menos que en la edición de los del año pasado y está muy lejos de los sumados en la fase de apoyos que se registraron en la primera criba. Entonces fueron 43.118 votos para elegir los diez proyectos prioritarios, además de los 11.557 para los considerados de ciudad.H