Zaragoza recupera la toponimia tradicional en las calles del Arrabal

Eso de que entre los vecinos a sido aceptado maravillosamente es una trola como una casa, el barrio esta que trina, primero por que se lleva avisando al Ayuntamiento por un socavón sin señalizar ni arreglar en VALLE DE OZA que va a mas en la acera que si miras puedes ver a un Australiano saludandote, eso sin contar los destrozos que siguen hay después de aquel dia de la tormenta que se llevo media ciudad, pero eso si!!, estamos deseosos de que nos pongan mas cartelitos sin preguntar....que ademas sabemos por donde va el tema de los cartelitos, que la gente no es tonta, y es solo la puntita para meter lo de nuestros primos mimados del este. Que lo Aragonés siempre les a importado un huevo a todos, si fuera cierto estupendo, pero repito, la sociedad, aunque no lo creáis y citó a los medios de comunicación, no es tonta.