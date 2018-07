ZeC admite que los proyectos de ciudad «peligran» por la falta de apoyo

Los proyectos de ciudad de los presupuestos participativos de Zaragoza están en peligro. La concejala de Participación Ciudadana, Elena Giner, lo admitió después de que la oposición votara en contra de la ratificación de las ocho propuestas que han sobrevivido a la valoración técnica. No es ninguna sorpresa porque hace un mes, cuando Giner optó por aplazar esta votación, los grupos ya advirtieron que no darían su apoyo al estar en contra de cómo se ha gestionado el proceso.

El motivo de su malestar radica, principalmente, en la valoración técnica que ha dejado fuera del proceso varias de las propuestas que más votos recibieron por parte de la ciudadanía durante la fase de apoyos. Este escenario no está contemplado en las bases, por lo que no se sabe qué va a pasar a partir de ahora. La concejala aseguró que está en «peligro la votación y la ejecución de los proyectos porque hay unas bases y si no se cumplen no se puede seguir el proceso». Según explicaron desde el área, PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) deberán argumentar los motivos por los que votaron en contra –CHA se abstuvo y ZeC lo hizo a favor– para tratar de solucionar las discrepancias y convocar una comisión extraordinaria para ratificarlos.

Giner retrasó un mes su ratificación para que los técnicos revisaran los informes de viabilidad por los que se descartaron varios proyectos y solo han dado marcha atrás en uno, en la creación de un centro de interpretación en la antigua Cartuja de la Inmaculada Concepción, que ahora sí que es viable. La concejala explicó que «nos guste o no el resultado, la valoración de los técnicos es la garantía para que se puedan ejecutar los proyectos».

A la oposición no le vale este argumento. Desde CHA, Leticia Crespo insistió en las «incongruencias» de las valoraciones. Por ejemplo, sacó a relucir que el carril bici de La Cartuja se ha descartado porque requiere de un informe previo sobre seguridad y para el del paseo María Agustín, en cambio, no es necesario.

Para el portavoz de Cs, Alberto Casañal, este proyecto es «un fracaso de ZeC» que no ha logrado sumar más de un 1% de participación en la fase de votación de las propuestas de barrio. «No han utilizado el mismo baremo para valorar las propuesta y eso no es sensato», aseguró. Desde el PSOE, Roberto Fernández dudó de que ZeC «sepa hacer cualquier tipo de participación». «¿Para qué nos quiere si ha chantajeado y presionado en las votaciones», en referencia al decreto que firmó advirtiendo a las juntas de distrito que, en caso de no ratificar los proyectos de distrito, perderían la cuantía asignada.

La concejala del PP Patricia Cavero aseguró que si se pierden los dos millones asignados a los proyectos de ciudad «será consecuencia de sus desmanes, de su falta de consenso y de no escuchar ni a los grupos ni a los vecinos», le advirtió a Giner. PP, PSOE, CHA y Cs criticaron duramente el resultado de la votación de los proyectos de barrio, en los que solo un 0,92% de los censados se implicó. La concejala admitió que no eran los esperados y lamentó que la oposición no quiera «remar de forma conjunta» para mejorar el proceso.