Wolves y Grizzlies se estrellan pese al buen hacer de Ricky y Marc Gasol

A veces, simplemente, no tienes el día. A veces, aún estando fino, tu rival está tan entonado que no hay nada que hacer. Los Grizzlies saltaron al parquet de su FedEx Forum con la misión de ganar a unos Bulls en horas bajas que se pasean por la liga con actuaciones muy irregulares. Pese a que Chicago acostumbra a no tener el día, ayer dio la vuelta a la situación y encontró en McDermott una arma letal para vencer a los siempre rocosos Grizzlies.

El conjunto de Marc Gasol firmó una buena actuación en general pero Doug McDermott decidió que la historia iba a ser distinta. El pívot de Sant Boi terminó con 24 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias y le acompañaron Zach Randolph (15+16) y un Conleyen estado de gracia (28+5+8+2 robos).

Pese a los geniales números de los pilares del conjunto de Tennessee, el alero de Chicago se encontró con una de esas noches donde el aro es más grande que una piscina. En 32 minutos,McDermott sumó 31 puntos y seis rebotes que sumados al buen partido de Butler (16+8+6+3 robos), Carter-Williams, con 14 puntos, y Taj Gibson, con 18 tantos y 8 rebotes, terminaron por sentenciar a los Grizzlies (104-108).



RICKY, DERROTA Y 10 ASISTENCIAS



Los Wolves tienen en Ricky Rubio un seguro de vida cuando el base de El Masnou supera las 10 asistencias. Con Rubio en esas marcas, Minnesota acumulaba un récord de ocho victorias y una sola derrota. Esta jornada, sin embargo, los Wolves cayeron pese al buen hacer pasador del catalán, que volvió a llegar a la decena de pases de canasta, y al buen encuentro de Dieng, con 21 puntos,Wiggins, con 19 y Towns, con 18.

Los Dallas Mavericks, últimos en el Oeste, consiguieron imponerse en su pista a Minnesota por 98-87 con unos buenos Nowitzki(17+6) y Matthews (19+7). Seis jugadores de los tejanos consiguieron superar la marca de los 10 puntos, por cinco de los Wolves, y pese a tener cinco jugadores que no anotaron, tres solo jugaron treinta segundos, pudieron superar a los visitantes.



WESTBROOK VS HARDEN, BATALLA DE 'TRIPLES-DOBLES'



Russell Westbrook tenía un partido complicado ante Sacramento en California pero salió airoso y sus Thundervencieron fuera por 118-122. El base de Oklahoma volvió a firmar otro triple-doble, y ya van 20 en 42 partidos, superando su récord total en una temporada (19). En 36 minutos, Westbrook sumó 36 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias y, acompañado de un granKanter (29) y el mejor Abrines (13), acabó con los Kings de Demarcus Cousins.

Por su parte, 'La Barba' Harden también firmó dobles dígitos en tres estadísticas. En 32 minutos el base de Houston firmó 22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para ganar a los Nets (137-112) y seguir luchando con Westbrook por el MVP (galardón al mejor del año) de la NBA.