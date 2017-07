Un cineasta en viñetas

Se dice que los guionistas son ante todo narradores de historias, sea cual sea el soporte. Este es el caso de Ciro Altabás, guionista y cineasta zaragozano que recientemente ha conseguido llevar a cabo un proyecto de crowdfunding para sacar adelante un libro de viñetas cómicas titulado Tus padres en Plutón bajo el pseudónimo artístico de Aveces Maburro.

Con cinco cortometrajes a sus espaldas, Phobia (2002), DVD (2005), Hobby (2008), Manual práctico del amigo imaginario (2009) y Bono (2013), Altabás, ha recogido más de 230 premios a lo largo de su carrera como guionista y cineasta, de los cuales destacan el Premio al Mejor Guión por Hobby y el Premio del Público por Manual práctico del amigo imaginario ambos concedidos al Altabás en el Festival de Málaga.

El cineasta, que realizó estudios en la Universidad Europea de Madrid, en la London Film School y en la New York Film Academy, comenzó en 2015 a dar clases de Comunicación Audiovisual en varias universidades de Madrid, lo que hizo que su tiempo para escribir guiones se viese considerablemente mermado, dando origen a estas curiosas viñetas: «Aunque sigo siendo guionista y director, tuve que dejarlo temporalmente para volcarme en la docencia, no supe compaginar ambas cosas, pero seguía teniendo la necesidad de volcar las ideas que me surgían en la cabeza, de modo que de forma natural empecé a hacer garabatos, que es algo que siempre me había gustado, empecé a colgarlos en internet para recopilarlos y la cosa fue creciendo», dijo el cineasta.

CASI 300.000 SEGUIDORES / El fenómeno fue creciendo progresivamente hasta llegar al punto en el que se encuentra hoy en día, con 290.000 seguidores en Facebook, y un exitoso proyecto se crowdfunding que ya ha alcanzado los 200 mecenas necesarios para su desarrollo. «La verdad es que da vértigo, comencé haciendo estas viñetas para desahogarme y enseñárselas a cuatro colegas, y ahora el fenómeno ha ido creciendo», aseguró Altabás, quien también comentó el curioso perfil de sus seguidores, que son principalmente chicas latinoamericanas de 13 a 17 años. «Es curioso porque mis viñetas apenas han tenido repercusión en España, tan solo un 3,8% de mis seguidores son de aquí», señaló el guionista, «lo encuentro inexplicable, cuando yo dibujo no lo hago pensando en ese tipo de público, pero así ha surgido, bienvenido sea».

Las viñetas de Altabás destacan por su estilo desenfrenado y espontáneo, pudiendo llegar a encontrar entre sus dibujos tachones o correcciones hechas a bolígrafo. «Yo no vengo de una formación de dibujo, de modo que cuando comencé hice las paces conmigo mismo y acepté mis limitaciones, acepté que me iba a equivocar, que iba a meter la pata, de modo que tomé la decisión de tachar los dibujos para mantener la espontaneidad», aseveró el cineasta, quien admitió con sinceridad tener debilidad por las formas sinuosas.

Tus padres en Plutón saldrá a la venta a finales de año mediante la editorial Libros.com. El libro, que contará con alrededor de 90 viñetas, recogerá además algunos capítulos autobiográficos del autor, que no descarta lanzarse a publicar un segundo volumen si este tuviese éxito: «Ahora mismo me encuentro inmerso en la escritura del guión de un largometraje cómico que si los astros se alinean podremos grabar el año que viene, pero si este libro tuviese el resultado esperado podría lanzarme con otro, al fin y al cabo tengo viñetas para aburrir, dibujo una cada dos o tres días», dijo Altabás, que dijo mostrarse «cautelosamente optimista» con el éxito de su libro.