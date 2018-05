Mercedes Milá deja Telecinco y se va a Movistar+

La periodista Mercedes Milá, de 67 años, se presentó una vez más en ‘Late Motiv’ para anunciar su fichaje por Movistar+. “Como la última vez que vine me dijiste que aquí os dejan hacer, que se está muy bien y tal y cual, pues yo pensé ‘¿por qué no?’ ¡He fichado por Movistar+!”, explico la exconductora de 'Gran Hermano', tras aparecer por sorpresa en el plató durante el monólogo de Andreu Buenfuente.

Milà presentará el programa junto al perro de su madre, ‘Scott & Milá’. Aunque todavía no se ha confirmado la fecha del estreno, será en algún momento del próximo otoño, según explica la cadena en una nota. "El perro será mi talismán", ha subrayado la periodista.

‘Scott & Milá’ analizará la actualidad social española para el canal #0 de Movistar+ con "la curiosidad de los 20 años, la experiencia de 44 años en televisión y la veteranía de los 67 ya cumplidos". Producido por Zanskar Producciones, la productora de su amigo Jesús Calleja, la presentadora abordará en este programa "temas universales desde la experiencia en primera persona, buscando soluciones, explicaciones y respuestas, escuchando a ciudadanos e involucrándose”.

La relación de la catalana con la principal cadena de Mediaset no atraviesa por su mejor momento. "A mí no me hables de Telecinco", dijo la presentadora en el programa que conduce Andreu Buenafuente. Semanas antes, en la entrevista que concedió a 'Salvados' ya anunció su salida de la cadena donde durante muchos años había presentado 'Gran Hermano' y se desnudó hasta el punto de hacer público que había sufrido una profunda depresión. "Jamás pensé que podría caer en algo totalmente incontrolable. Cuando no sabes lo que te pasa, cuando no haces más que llorar, cuando no comes, cuando no duermes...", explicaba Milá a Jordi Évole.