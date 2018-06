Roseanne se arrepiente de su tuit racista

La actriz estadounidense Roseanne Barr se ha mostrado arrepentida por el tuit racista que publicó en mayo y ha dicho que siente remordimientos por ello. El escándalo que provocó su mensaje hizo que fuera fulminantemente despedida de la cadena ABC, donde protagonizaba el exitoso regreso de 'Roseanne', telecomedia que también fue cancelada.

Barr causó una gran polémica al criticar a través de Twitter el aspecto de la afroamericana Valerie Jarrett, asesora del expresidente de EEUU Barack Obama. en su tuit decía que el aspecto de Jarrett era como si "los Hermanos Musulmanes y la película El planeta de los simios" hubieran tenido un hijo".

En una entrevista con Shmuley Boteach, la actriz ha mostrado su tristeza y, entre lágrimas, ha asegurado que no quiso herir a nadie con sus mensajes en Twitter. "No quise decir lo que ellos piensan que quise decir. Y eso es lo que es tan doloroso. Pero debo afrontar que (los mensajes) pueden doler a la gente", dijo Barr. "Estoy dispuesta a aceptar las consecuencias porque sé que hice mal", añadió la exprotagonista de Roseanne.

La intérprete borró el mensaje de su perfil, pidió perdón y dijo que abandonaría la red social. A pesar de sus disculpas, la cadena ABC decidió suspender el rodaje de la serie de la que era protagonista. Ahora, el canal ha creado la secuela The Conners, donde participará la mayor parte del elenco de Roseanne, pero sin la protagonista.

"Cuando lastimas a la gente incluso sin querer, no hay excusa. No quiero huir y argumentar con excusas. Pero me disculpo con cualquiera que piense, o se sienta ofendido, y que crea que quise decir algo que, de hecho, no quise decir. Era mi propia ignorancia, y no hay excusa para esa ignorancia ", ha explicado Barr en la primera entrevista que ha concedido desde el escándalo.

La nueva temporada de Roseanne se estrenó el pasado mes de marzo, logrando una audiencia de 18,2 millones de espectadores en EEUU. Estos datos la convirtieron en al comedia de mayor éxito en los últimos años, por delante de series como Will & Grace o Young Sheldon.