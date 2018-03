Cohete a Primera

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El resultado fabuloso gracias sobre todo al partido descomunal del portero Cristian y de la pegada que ayer si tuvo Borja, pero pies en la tierra, partido a partido y tranquilidad porque el Osasuna ayer nos pudo golear si no es por el portero. El centro del campo nos lo anularon, nos faltó músculo ahí. En entrenador lo dijo al final, que había que analizar el partido y sacar conclusiones, porque partidos como éste se van a repetir y quizá el portero no haga el partidazo que hizo ayer, porque es casi imposible que lo repita. Lo dicho, tranqui todo el mundo, no lanzar campanas al vuelo y animar de aqui al final, porque se puede hacer algo grande todavía corrigiendo algunas cosas.