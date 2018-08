Dos años sin depilarse: una joven narra las faltas de respeto que ha sufrido

¿La mujer es libre de decidir sobre su depilación? Según la tuitera 'Dawn', esta idea de libertad está muy lejos de la realidad. "He recibido numerosas faltas de respeto, incluso de familiares cercanos", explica.

En un hilo en Twitter, narra lo vivido durante dos años sin depilarse. Una difícil decisión tras muchos años, desde los 9, acomplejada.

Decidí no depilarme en verano de 2016. Me depilaba desde los 9 años y estaba muy acomplejada por mis pelos. Eran largos, abundantes y negros. Crecían en seguida, y encima, tenía vello incluso en la línea de la barriga, donde las mujeres no suelen tener — dawn🐱 (@sad_radfem) 31 de julio de 2018

Tan acomplejaba que salía con pantalón largo en verano, y solo disfrutaba de la ropa de esta época estival durante los dos días que "literalmente" le duraba la depilación de la cera.

Entonces un día una amiga me dijo que me pusiera pantalón corto. Me negué rotundamente pero al final me atreví. Recuerdo la paranoia que sentía de ir por la calle con mis pelos. Sentía que todos me mirarían, que me juzgarían. Pero también me sentí valiente. — dawn🐱 (@sad_radfem) 31 de julio de 2018

El camino hasta mostrar sus piernas sin depilar en redes sociales ha sido largo y duro. Comenzó con gente que le juzgaba, que decía que sus pelos eran feos. Tuvo que luchar contra ello y contra los comentarios, las faltas de respeto.

Personas muy cercanas me repetían una y otra vez lo feo que era. Me repetían que así nadie me iba a querer. Que así estaría sola. Que solo empeoraba mi situación.

Lo peor es que sí viví algo así, pues varias personas se alejaron de mí porque no les gustaban mis pelos. — dawn🐱 (@sad_radfem) 31 de julio de 2018

Comentarios como que no depilarse era una falta de respeto a su entorno, que no querían que les "obligase" a ver sus pelos. ¿Se imaginan lo que suponen estos comentarios en una persona con baja autoestima?

Después de dos años, mucho sufrimiento, personas que se alejan y este tipo de comentarios ofensivos, ella se siente libre. Con pelos. Y presume de ello porque se quiere.

Pero bueno. Aguanté. Seguí. Decidí que sí alguien no iba a quererme por mis pelos, pues adiós muy buenas. Y aquí estoy, dos años después. Puedo llevar tirantes. Puedo llevar faldas y vestidos. Puedo maquillarme con vello por la cara. Porque me quiero con y sin pelos. pic.twitter.com/JPbWSxFdUI — dawn🐱 (@sad_radfem) 31 de julio de 2018

Con estas fotografías no solo quiere concienciar al respecto, sino lanzar un mensaje feminista a las chicas. "El camino hacia el amor propio es difícil. Nos han enseñado que hay que encjar y nunca seremos lo suficientemente buenas, pero os juro que no es imposible. Cuando lo consigues, es precioso, te vistas como te vistas te sientes bien".

Además, dice que ha aprendido una lección: la belleza está impuesta. "Que las mujeres tenemos inculcado que si no obedecemos con ese ideal debemos sentirnos mal. Así es como funciona la cosa. Así es como nos controlan".

¿Por qué te maquillado y luego no te depilas? Es una contradicción!!

No, José Luis. No sé donde ves la contradicción. ¿Quizás será que em realidad eso no cuadra en el ideal de belleza, feminidad y higiene que te han inculcado? — dawn🐱 (@sad_radfem) 31 de julio de 2018

Pero no todo son malas noticias. Afortunadamente hay gente que ha recapacitado, y hay mucha a la que directamente le da igual su vello.

Ah, que no todo fue malo. He conocido a mucha gente maja que se la sudaba tres pueblos mi vello corporal y me apreciaban con o sin él. Por otro lado la mayoría de esas personas cercanas que me dijeron cosas malas han recapacitado y ahora también se la suda tres pueblos — dawn🐱 (@sad_radfem) 31 de julio de 2018

Por último, lanza un alegato para quererse.

No hay cuerpo incorrecto. No hay forma incorrecta de vestir. No hay forma incorrecta de maquillarse. No importa si no quieres depilarte. No importa si sí quieres. — dawn🐱 (@sad_radfem) 31 de julio de 2018

Esta es la verdadera revolución.