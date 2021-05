El Pleno de las Cortes de Aragón votará esta tarde el proyecto de ley de creación de la prestación autonómica complementaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que la cámara ha debatido esta mañana y contará con el voto favorable de la mayoría de los grupos. Ha coordinado la Ponencia la diputada del PSOE, Pilimar Zamora, quien ha destacado que la mayoría ha aceptado el 82 por ciento de las enmiendas presentadas por los grupos.

En su turno como representante socialista, Zamora ha dicho que el IMV responde a "una decisión valiente de un Gobierno que no da la espalda al grave problema estructural de la pobreza" y ha defendido "la responsabilidad de los Gobiernos comprometidos con las personas vulnerables", subrayando que el Ejecutivo regional "garantiza la protección necesaria" a este colectivo.

Desde Cs, Loreto Camañes ha señalado que "en Aragón existen muchas familias y personas que necesitarían esa protección para comer y se les ha denegado o están esperando la resolución", añadiendo que la prestación (IMV) "no está a la altura de las necesidades que manifiestan". Ha dejado claro "el compromiso, la disposición al diálogo y el consenso" de Cs en esta materia.

En representación de Podemos Equo, Vanesa Carbonell ha explicado que el objetivo de esta ley es "que nadie se quede atrás" y ha afirmado que el IMV responde a "un nuevo concepto de prestación social". La Ley que votan esta tarde las Cortes es "valiente" porque las prestaciones llegarán a "mucha más gente", también porque "impulsa un nuevo modelo de inclusión, de respuesta a nuevas desigualdades".

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha dicho que el IMV tendría que haber sido "un revulsivo" para la reordenación de la política de garantías de renta "y no lo ha sido". Ha aseverado que "no impedir la cronificación de la pobreza no es una opción política".

En representación del PAR, Esther Peirat, ha manifestado su apoyo a la Ley, destacando la "clara conciencia social" de este partido fruto de su "preocupación" por la lucha contra la pobreza y la exclusión, además de su "sólida" posición de centro político. Ha alertado de que la crisis derivada de la pandemia ha generado nuevos perfiles de pobreza.

La diputada del PP, Marian Orós, ha alertado de que uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza y hay 83.000 aragoneses en paro y 12.000 en erte. A su juicio, el IMV es "una buena herramienta mal gestionada". Ha señalado que "el reto est que cada vez haya menos personas que necesiten el ingreso de subsistencia, evitar que esas familias caigan en la pobreza severa".

El parlamentario de VOX, David Arranz, ha considerado que "seguimos sin una solución legislativa" y que la pobreza no es una "prioridad real" para el Gobierno. Ha defendido el Estado social, "capaz de velar por los intereses de las personas en riesgo de exclusión social", puntualizando que "el empleo es el mejor escudo social" y ha considerado que este subsidio debe ser "temporal y excepcional".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha emplazado a "garantizar que todas las personas en situación de vulnerabilidad son cubiertas" y ha considerado que es necesaria la "revisión constante" de la normativa. Ha apostado por elaborar una "ley de renta mínima aragonesa".