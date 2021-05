Desde 2017, en Aragón se han presentado más de 15.000 demandas sobre cláusulas suelo abusivas, de las que el 87,9% ya estaban resueltas el pasado 1 de enero. A día de hoy, quedan unas 700 por resolver, "apenas el 3%", y la inmensa mayoría de las sentencias dictadas, más del 97%, han sido favorables a los intereses de los consumidore y usuarios. De media, se estima que los demandantes han precibido 8.000 euros, lo que eleva la cifra a 120 millones de euros recuperados por los afectados por estas prácticas abusivas de la banca en Aragón.

Así lo ha explicado la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, este lunes en su comparecencia en la comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, a propuesta de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

Júlvez ha destacado que "el trabajo en equipo entre el Minsiterio de Justicia y el Gobierno de Aragón ha dado muy buenos frutos" en esta materia, y ha subrayado que Aragón es "la tercera comunidad con una mejor tasa de resolución" en este tipo de causas en España, solo por detrás de Asturias y La Rioja, que "han tenido un impacto mucho menor de las cláusulas suelo". De hecho, el pasado año 2020 Aragón llegó a alcanzar en varios trimestres una tasa de resolución del 340,6%, "la más alta de toda España". De media, dicha tasa de resolución se situó el pasado ejercicio en un 104%.

En estos tres años, ha señalado Júlvez, los juzgados aragoneses han dictado un total de "10.189 sentencias", una cifra que ha puesto en contexto recordando que "un juez de primera instancia suele dictar en torno a 400 al año". Cada demanda resuelta, ha manifestado la directora general, "rondaba los 8.000 euros por familia. Esas 15.000 demandas en este territorio han supuesto que 120 millones de euros hayan vuelto a la economía familiar y a circular".

La clave para obtener unas cifras de las que ha dicho la directora general que se siente "orgullosa", fue el refuerzo de personal y de medios para atajar la "avalancha" de demandas por este asunto con la creación de juzgados específicos en las tres provincias.

Júlvez ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial propuso una medida "contestada por distintas comunidades autónomas" que era "englobar todos los asuntos de las cláusulas suelo en un solo juzgado que conociera exclusivamente este asunto".

En Aragón, se habilitó un juzgado bis, el mixto número 5 de Huesca y el mixto número 3 de Teruel. Júlvez ha rememorado que en 2017 se nombró solo a un juez para este tema, algo "manifiestamente insuficiente", y a mediados de 2018 se consiguieron tres y un titular. "La cantidad de asuntos que llegaba no era lluvia fina sino una tormenta", ha manifestado la directora general.

De hecho, Aragón pasó de registrar en 2017 unas 4.500 demandas, a 5.905 en 2018, 2.514 en 2019 y 1.112 en 2020. Esta reducción en los asuntos, ha explicado, motivó que desde el primer trimestre de 2021 se haya optado por poner fin a la atribución exclusiva del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza, el de Huesca y el de Teruel, de modo que "las demandas que entrasen en 2021, se repartiesen entre todos los juzgados de primera instancia".

Desde los grupos de la oposición, como Ciudadanos y Vox, y desde CHA, se ha puesto sobre la mesa el riesgo de que las demandas contra los contratos de novación, declarados nulos recientemente por Europa, también acaben terminando en avalancha. Júlvez ha explicado que "por ahora hay mil recursos de novaciones pendientes" y la Audiencia Provincial de Zaragoza, quien llevó esta cuestión prejuficial a Europa, ha sido reforzada de momento "con un tramitador más".

En este sentido, Júlvez ha señalado que no cree que las demandas por novaciones (los contratos en los que el banco proponía una rebaja de la cláusula suelo a cambio de no recurrirla ante la Justicia) vayan a suponer un "incremento importante de asuntos". "Están entrando unas 150 demandas al mes de este tipo, entre los 17 juzgados de Zaragoza, lo que no es una cifra grande. Se tramitan en seis meses, lo que nos parece un periodo más que razonable", ha asegurado.