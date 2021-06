El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha presidido este lunes la reunión telemática del Consejo de Gobierno tan solo quince días después de ser operado del cáncer de colon que padece en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. El pasado jueves recibió el alta hospitalaria, y desde entonces se preveía un periodo de recuperación en el domicilio, y la reincorporacion paulatina a la vida pública.

Según fuentes del Ejecutivo, desde este lunes, Lambán recupera las riendas del Ejecutivo y sus funciones como presidente, y la consejera de Presidencia, que había ejercido en funciones estas dos semanas al encontrarse el vicepresidente, Arturo Aliaga, también de baja, ya recupera sus funciones habituales.

El líder de los socialistas ha dedicado unas palabras a los consejeros antes de empezar la reunión. Unas palabras de agradecimiento a sus compañeros de Gobierno por su apoyo en este tiempo y por la labor desempeñada. "En especial, a Mayte Pérez, que se ha hecho cargo de las tareas de presidencia con una dignidad muy meritoria", ha señalado.

También ha transmitido "un ruego" a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, "que compartirán tanto Arturo Aliaga como Carlos Pérez, que en las últimas semanas hemos pasado por peripecias personales que nos han puesto en manos de la sanidad pública aragonesa". Un agradecimiento a "todos los profesionales" porque "estar en sus manos nos reconcilia con la humanidad".

El presidente ha explicado a los miembros de su Gobierno que fue "una operación dura, para qué voy a decir otra cosa", pero que "según los médicos, todo salió francamente bien y la recuperación también". No obstante, el líder del Ejecutivo ha reconocido que le costará "algún tiempo recuperar la plenitud física total". "La operación supone un quebranto muy serio, los días posteriores son duros, y la recuperación física cuesta. No obstante, desde el punto de vista del ánimo y de la actitud, me encuentro plenamente recuperado", ha manifestado.

Por eso, ha expresado que está "en plenas condiciones para asumir, desde ahora mismo, las labores de coordinación e impulso del Gobierno propias de la presidencia". "Mayte, te relevo desde ahora mismo de esa tarea que con tanta dignidad has desarrollado", ha proseguido Lambán.

Análisis político

En regreso a la actividad política, Lambán ha querido hacer un repaso de la situación a nivel estatal y autonómico. "La política nacional presenta un panorama incierto, inestable, y como Gobierno autgonómico debemos colaborar con el Gobierno de la nación, con lealtad, como creo que es nuestra obligación constitucional. Y a la vez, exigirle una correspondencia una lealtad, tanto en la distribución de los fondos e inversiones o con la ubicación de proyectos", ha manifestado.

Además, ha expresado que "tenemos que hacer un esfuerzo denodado por evitar que la política aragonesa se vea contaminada por el ruido y por el conflicto". "Tenemos que esforzarnos al máximo por ese Aragón de pactos y oportunidades que poco a poco se ha ido asentando como imagen indeleble en toda España, que asume el tejido empresarial y, poco a poco, todos los aragoneses", ha animado.

A apenas dos meses del ecuador de la legislatura, para Lambán el Gobierno tiene un "bagaje de gestión positivo, pero condicionado por la pandemia". Y ha augurado que en septiembre se podrá dar por finiquitada la pandemia: "Estamos próximos a un mes de septiembre en el que podremos dar a efectos prácticos por cerrada la etapa de la pandemia y estaremos en disposición de poner la acción de Gobierno a velocidad de crucero para cumplir nuestro programa electoral".

