El alcalde de Tauste, el popular Miguel Ángel Francés, no tiene intención de cumplir el pacto firmado hace dos años con el concejal del PP en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Daniel Liso, por el que acordaron que le dejaría el escaño en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) a mitad de legislatura.

Dos años después, sobrepasada la fecha en la que debería efectuarse el relevo, Francés reconoció que no tiene intención de cumplir el acuerdo porque se debe «a la gente de Tauste y porque hay cuestiones importantes, como la autovía, que tengo que defender en la DPZ». Liso lamentó que la dirección del PP de Zaragoza, con su presidente Ramón Celma a la cabeza, no solo «no le exige a Francés que lo cumpla, sino que se le ha pedido que no lo haga». Desde la dirección del PP de Zaragoza se negaron a hacer declaraciones.

El acuerdo que firmaron ambos responsables del PP refleja que Liso rechazaba presentar su candidatura a diputado provincial y cedía su aval y el de todos los que le habían apoyado en favor de Francés, de modo que este presentaría su candidatura con Daniel Liso como suplente, y que alcanzada la mitad de la legislatura, el 31 de mayo de 2021, este ocuparía el escaño.

Un pacto roto y sin posibilidad de acuerdo

Dos años después, Francés insiste en que se debe «a su pueblo» y que no es momento de abandonar la DPZ. Aseguró que después de las conversaciones mantenidas en los últimos días, no ve «ningún nuevo acuerdo posible» con el concejal ejeano, e insistió en que «no se aferra al cargo» y que dimitirá «cuando las circunstancias lo aconsejen». No será mientras siga el debate del trazado de la autovía entre Gallur y Ejea, ya que dice que hay «intereses divergentes entre el PP de Ejea y el de Tauste».

Por su parte, Liso asegura que no presentará acciones legales para que se cumpla el acuerdo porque no quiere llevar al PP «a una situación incómoda». «Valoro solo las vías políticas, porque lo importante es el proyecto». Tampoco duda el concejal de Ejea en señalar a la dirección provincial y a su presidente, Ramón Celma, como uno de los responsables del incumplimiento. Un pacto firmado cuando Javier Campoy presidía el PP de Zaragoza, y que «debería haber asumido Celma». «Ramón recibe un partido con unos pactos y los acuerdos están para cumplirlos. No asumirlos ni cumplirlos deja en el lugar que deja al que lo consiente», subrayó Liso, que destacó el apoyo recibido por parte de los alcaldes y concejales que le prestaron su aval y que ahora le han transmitido su «cabreo».

Este nuevo episodio conflictivo en las filas del PP de Zaragoza se suma a la reciente denuncia presentada por Sebastián Contín contra Pedro Navarro por un presunto delito de injurias y calumnias, y al terremoto que suscitó Celma en una de sus primeras reuniones, donde decidió prescindir de casi todo el equipo y después tuvo que ser rectificado por la dirección regional.

Celma vuelve a guardar silencio sobre el problema en las Cinco Villas y sobre las acusaciones de Liso. Por otro lado, fuentes de la dirección regional del partido subrayaron que se trata de un acuerdo en el ámbito provincial.

El concejal de Ejea insiste que lo que él pide «solo es que se cumpla el acuerdo para trabajar por los alcaldes de las Cinco Villas, como llevo haciendo de manera desinteresada y gratuitamente desde enero». Hasta diciembre, Liso realizaba las labores de coordinación de la DPZ con Cinco Villas, tal y como rezaba el pacto, pero Ramón Celma prescindió de sus servicios al ser elegido presidente, y a pesar de que Liso le había avalado para serlo.

Mientras, Francés se siente «respaldado» por el partido, tras recibir la visita del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Pero Liso recordó que Azcón «no tiene responsabilidades orgánicas en el partido», por lo que no ve la visita como un «respaldo orgánico» a la decisión de Francés.